18 Ottobre 2023

Trasporto pubblico Rosignano Piombino, la riorganizzazione slitta a gennaio

Trasporto pubblico, la riorganizzazione delle tratte usate per raggiungere gli stabilimenti industriali piombinesi slitta a inizio anno. Romagnani: “Primo risultato importante”

Livorno 18 ottobre 2023

la Provincia ha “Accogliamo la notizia con soddisfazione, si tratta di un primo risultato importante, frutto sia del nostro lavoro che della sensibilità della Provincia e della Regione, che ringraziamo.

Ribadiamo quanto dichiarato nei giorni scorsi; costringere i lavoratori a spostarsi con mezzi propri genererebbe un importante impatto sulla sicurezza poiché li si esporrebbe al rischio di infortuni in itinere.

Il taglio delle tratte in questione non sarebbe inoltre comprensibile soprattutto in una fase in cui si intensificano gli sforzi per il rilancio produttivo di quell’area.

Nelle prossime settimane ci saranno pertanto altri incontri per approfondire la questione e dunque cercare di trovare soluzioni alternative che non penalizzino lavoratori pendolari, pensionati o semplici cittadini”.