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Trasporto pubblico serale e notturno: approvata la mozione della Lega. Ghiozzi: “Una vittoria per i quartieri periferici e per tutta la città”

Cronaca

27 Marzo 2026

Trasporto pubblico serale e notturno: approvata la mozione della Lega. Ghiozzi: “Una vittoria per i quartieri periferici e per tutta la città”

LIVORNO 27 marzo 2026 Trasporto pubblico serale e notturno: approvata la mozione della Lega. Ghiozzi: “Una vittoria per i quartieri periferici e per tutta la città”

Il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato la mozione presentata dal Gruppo Lega sull’implementazione di linee di trasporto pubblico serale e notturno nei quartieri periferici e sull’eventuale estensione del servizio di trasporto a chiamata “Pronto Taxi”. Il voto ha visto i 9 consiglieri dell’opposizione esprimersi a favore, mentre la maggioranza si è astenuta, consentendo così l’approvazione del provvedimento.

«Sono soddisfatto di questo risultato — dichiara Carlo Ghiozzi, capogruppo Lega al Comune di Livorno —. È la dimostrazione che quando si porta in aula una proposta concreta e ben documentata, il confronto istituzionale può dare frutti positivi. Il testo è stato discusso e affinato nel corso del dibattito, anche attraverso emendamenti condivisi che hanno permesso di trovare un punto di equilibrio: l’opposizione ha votato compatta a favore e la maggioranza ha scelto l’astensione, rendendo possibile l’approvazione. Questo è il Consiglio Comunale che funziona.»

La mozione è il frutto di un percorso istruttorio serio e partecipato. Il testo è maturato dal dibattito costruttivo svoltosi in Sesta Commissione a seguito di un’interpellanza presentata dalla Lega nel novembre 2025 sul tema del trasporto pubblico serale nei quartieri periferici, e si è ulteriormente arricchito grazie al confronto sviluppatosi in seno alla Commissione Speciale Giovani, che aveva già messo in luce come la carenza di corse serali penalizzi in modo particolare le fasce più giovani della popolazione, limitandone la mobilità autonoma e la partecipazione alla vita sociale della città. Il lavoro svolto nelle commissioni ha poi proseguito in aula, dove il testo è stato emendato per raccogliere il più ampio consenso possibile.

Depositata il 20 febbraio 2026, la mozione punta il dito su una lacuna grave: i quartieri di Salviano, Colline, Coteto, Leccia, Scopaia e Montenero risultano di fatto privi di collegamento con il trasporto pubblico urbano dopo le ore 20:00/20:30. Una condizione che penalizza in modo particolare gli anziani, i giovani, i lavoratori senza veicolo proprio e le famiglie a basso reddito, tagliando fuori intere fasce di popolazione dalla vita sociale, culturale e ricreativa della città.

Il Consiglio Comunale ha così impegnato il Sindaco e la Giunta ad attivarsi su più fronti. In primo luogo, è richiesta l’istituzione immediata di linee serali strutturali — dalle 20:00 alle 23:00, sette giorni su sette — che colleghino i quartieri periferici con le principali arterie del centro, dalla Venezia a Via Grande, da Piazza Cavour a Via Cambini. In secondo luogo, si chiede la valutazione e il potenziamento del servizio “Pronto Taxi”, già sperimentato dal Comune, da estendere nelle aree e negli orari ancora scoperti. La mozione impegna inoltre la Giunta a potenziare in forma strutturale — e non solo stagionale — il trasporto notturno nel fine settimana a servizio della movida, con corse attive fino alle ore 2:00-3:00, valutando anche la gratuità di alcune corse notturne del sabato sul modello adottato da Bologna, come misura concreta di prevenzione della guida in stato di ebbrezza.

«Livorno sa già fare queste cose — aggiunge Ghiozzi —. Le linee notturne 21 e 22 attivate in occasione di Effetto Venezia nel 2025 hanno dimostrato che è possibile. Non c’è motivo per cui un servizio del genere resti una parentesi estiva invece di diventare una realtà permanente.»

La mozione prevede inoltre la valorizzazione del parcheggio di scambio di Viale della Libertà come nodo di intermodalità serale, un piano di comunicazione per informare i residenti dei quartieri interessati e un monitoraggio semestrale da riferire al Consiglio Comunale con dati su utenza, costi e soddisfazione degli utenti.

«Ora attendiamo che gli impegni assunti oggi in aula si traducano in fatti concreti — conclude Ghiozzi —. I cittadini dei quartieri periferici aspettano risposte da troppo tempo. Come Lega continueremo a vigilare e a sollecitare l’amministrazione affinché questo voto diventi realtà.»

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione.