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Cronaca

Trasporto scolastico 26-27 scuole di secondo grado studenti diversamente abili, pubblicate le domande per trasporto o rimborsi

Cronaca

27 Aprile 2026

Trasporto scolastico 26-27 scuole di secondo grado studenti diversamente abili, pubblicate le domande per trasporto o rimborsi

Livorno 27 aprile 2026 Trasporto scolastico 26-27 scuole di secondo grado studenti diversamente abili, pubblicate le domande per trasporto o rimborsi

La Provincia di Livorno ha aperto i termini per la presentazione delle domanda per il trasporto scolastico gratuito con accompagnamento di studenti con disabilità o in alternativa il contributo secondo tariffe chilometriche ACI in base ai Km giornalieri casa-scuola. Di seguito l’avvisu pubblico per l’anno scolastico 2026 – 2027

Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per richiedere l’attivazione di uno – a scelta – dei seguenti due benefici a valere sull’anno scolastico 2026 – 2027:

– GRATUITO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO (scarica il modello di domanda qui );

oppure

– CONTRIBUTO SECONDO TARIFFE CHILOMETRICHE ACI IN BASE AI KM GIORNALIERI CASA-SCUOLA (SI MOLTIPLICA PER 4 LA DISTANZA CASA-SCUOLA, per coprire due andate e due ritorni del mezzo) *, qualora la famiglia scelga di svolgere in proprio il trasporto scolastico attraverso autovettura in propria disponibilità (scarica il modello di domanda qui );

*le Tabelle ACI 2026, valide per l’anno 2026, elaborate dall’Automobile Club d’Italia, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 23 dicembre 2025, che sono specificamente predisposte dall’Automobile Club d’Italia per calcolare il rimborso chilometrico delle auto, sono scaricabili qui oppure liberamente raggiungibile in internet digitando in Google “gazzetta ufficiale tariffe aci 2026”

FINESTRA TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 22/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 22/05/2026

Le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso tra mercoledì 22 2026 e venerdì 22 maggio 2026. Il Servizio si riserva di non accettare, dandone adeguata motivazione (ad es., per sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili) quelle che perverranno successivamente al 22/05/2026.

REQUISITI DI ACCESSO

Hanno facoltà di presentare la domanda gli studenti diversamente abili residenti nel territorio della Provincia di Livorno ed iscritti ad un istituto scolastico del II ciclo di istruzione, se maggiorenni e dotati della capacità d’agire, ovvero – se minorenni e/o incapaci d’agire – coloro che ne esercitino la rappresentanza legale (esercente la potestà genitoriale, tutore, curatore), in possesso dei seguenti requisiti riferiti allo studente da trasportare:

– risiedere in un comune della provincia di Livorno;

– essere iscritti per l’anno scolastico 2026-2027 ad una scuola del II Ciclo di Istruzione (ex “scuola superiore”) in un comune compreso nel territorio della Provincia di Livorno o in un comune di un territorio provinciale confinante con il territorio della Provincia di Livorno;

– essere in possesso di certificazione di disabilità ex art. 3, l. n. 104/1992 e diagnosi funzionale rilasciata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente (verbale di invalidità e L.104/92).

– trovarsi nella situazione di impossibilità di svolgere, autonomamente ed in sicurezza, il percorso di andata/ritorno tra l’abitazione e l’Istituto Scolastico in quanto affetto da una disabilità ex art. 3, L. 104/1992 ( persona con cecità assoluta, comprovata da verbale rilasciato dalla Commissione medica invalidi e ciechi civili competente per territorio; oppure persona con capacità visiva inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione comprovata da verbale rilasciato dalla Commissione medica invalidi e ciechi civili competente per territorio; oppure persona con disabilità motoria grave e permanente derivante da impedimento fisico e/o con disabilità psichica/cognitiva).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso tra mercoledì 22 2026 e venerdì 22 maggio 2026. Il Servizio si riserva di non accettare, dandone adeguata motivazione (ad es., per sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili) quelle che perverranno successivamente al 22/05/2026.

Le domande potranno o essere presentate all’Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, n. 4, Livorno 57123, in una delle seguenti modalità:

A SCELTA:

– a mano (Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Per contattare l’Ufficio Protocollo è possibile: Telefonare ai numeri 0586-257344 oppure 0586-257325);

– per raccomandata a/r;

– per email certificata PEC a provincia.livorno@postacert.toscana.it ;

– per e-mail semplice a protocollo@provincia.livorno.it ;

IMPORTANTE:

Tutte le domande dovranno essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità – in corso di validità sia del Sottoscrittore della domanda (se diverso dallo studente utente) che dello studente utente.

PER CHI VOGLIA RITIRARE IL MODULO CARTACEO

I moduli, per la presentazione delle domande (a scelta tra la domanda per l’accesso al servizio di trasporto scolastico collettivo studenti con abilità diversa e la domanda per l’ottenimento del rimborso del trasporto scolastico che sarà svolto privatamente con autovettura in disponibilità e che sarà rimborsato secondo i valori di rimborso di cui alle vigenti tabelle ufficiali dell’Automobil Club d’Italia dei costi chilometrici) sono scaricabili dal sito della Provincia di Livorno accedendo alla pagina www.provincia.livorno.it scegliendo i seguenti sottomenù: Aree Tematiche – Reti Scolastiche – Trasporto Scolastico studenti con abilità diversa. Potranno essere richiesti presso le segreterie scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio provinciale, oltre ad essere disponibili in cartaceo presso l’Ufficio per la Relazione con il Pubblico della Provincia di Livorno:

Dove si trova:

URP sede centrale:

P.zza del Municipio, 4 – 57100 Livorno

tel. 0586-257388

fax 0586/839670

e-mail: urp@provincia.livorno.it

Orario al pubblico:

dal lunedì al giovedì ore 9.00 – 12.00

martedì e giovedì anche 15.00 – 17.00

INFORMAZIONI E RICEVIMENTO DELL’UTENZA

Per qualunque chiarimento/difficoltà nella compilazione/invio, siete invitati a metterVi in contatto con l’Ufficio Reti Scolastiche (Responsabile del Servizio: Dott. Antonio Borzatti de Loewenstern. Persona di riferimento: Dott. Gianmarco De Fusco, tel. 0586 – 266 722, e-mail: g.defusco@provincia.livorno.it , nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e – nei pomeriggi di martedì e giovedì – dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per maggiori informazioni