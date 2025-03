Home

Trasporto scolastico a Livorno: interpellanza urgente su problemi nell’appalto pubblico

28 Marzo 2025

Livorno 28 marzo 2025 Trasporto scolastico a Livorno: interpellanza urgente su problemi nell’appalto pubblico

Di seguito il comunicato dei tre gruppi consiliari di opposizione Movimento 5 Stelle, Buongiorno Livorno e Livorno popolare in merito a chiarimenti su presunte irregolarità nell’appalto pubblico del trasporto scolastico evidenziate sulla stampa a seguito di comunicato USB

“Lavoratori sottopagati e condizioni di lavoro inaccettabili: il Comune intervenga.

Come gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Buongiorno Livorno e Livorno Popolare abbiamo presentato un’interpellanza urgente per fare chiarezza sulle gravi criticità emerse nell’appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le problematiche riscontrate sono relative all’applicazione di contratti non conformi. Una delle aziende dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) aggiudicataria dell’appalto, applica infatti il Contratto Collettivo Nazionale delle Imprese di Pulizia/Multiservizi ai propri autisti, anziché il CCNL Autoferrotranvieri, più adeguato alle mansioni svolte.

I lavoratori denunciano poi altre notevoli criticità: contratti part-time con turni spezzati distribuiti nell’arco dell’intera giornata, retribuzioni insufficienti, assenza di spogliatoi, servizi igienici e buoni pasto.

Queste condizioni sono inaccettabili, soprattutto considerando che si tratta di un appalto pubblico del valore di circa 1,5 milioni di euro in tre anni e mezzo.

Le richieste che abbiamo avanzato all’amministrazione sono di verificare se la giunta fosse a conoscenza dell’applicazione di contratti non conformi da parte di alcune ditte dell’ATI aggiudicataria.

Inoltre si chiede di accertare se siano stati effettuati controlli sul rispetto del capitolato d’appalto, in particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo nazionale adeguato.

Vogliamo comprendere le ragioni per cui, nonostante le segnalazioni e le evidenti discrepanze contrattuali, non siano stati adottati provvedimenti da parte del Comune e conoscere quindi le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per tutelare i lavoratori coinvolti e garantire condizioni lavorative conformi alle normative vigenti.

Infine si chiede di valutare la possibilità di sospendere o rivedere l’appalto in caso di accertate inadempienze da parte delle ditte esecutrici.

Crediamo che sia doveroso garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e assicurare che i fondi pubblici siano utilizzati in modo etico e conforme alle normative.

È indispensabile un intervento immediato dell’Amministrazione comunale per sanare questa situazione e prevenire ulteriori eventuali irregolarità”.

Gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Buongiorno Livorno e Livorno popolare