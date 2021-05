Home

Provincia

Trasporto scolastico Rosignano, da domani le domande di iscrizione 2021-2022

Provincia

18 Maggio 2021

Trasporto scolastico Rosignano, da domani le domande di iscrizione 2021-2022

Online dal 19 maggio il bando del comune per presentare la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico

Livorno 18 maggio 2021

Sarà aperto dal 19 maggio 2021 all’11 giugno 2021 il bando del Comune di Rosignano Marittimo per presentare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico con scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022.

Il bando per l’accesso al servizio di trasporto con scuolabus è riservato agli alunni residenti nel Comune di Rosignano Marittimo che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del territorio, se la residenza dista oltre 1 chilometro dalla scuola di competenza e più di 500 metri dalla fermata del Trasporto Pubblico Locale.

La quota di compartecipazione ai costi delle famiglie è di 23,53 euro a bambino; se altri figli usufruiscono dei servizi comunali (scuolabus, refezione o nido) è ridotta a 18,82 euro.

Con valore Isee inferiore a 6.550 euro si è esenti dal pagamento. Il richiedente alla data di presentazione della domanda deve essere in regola con i pagamenti riferiti al servizio di trasporto scolastico di cui ha già usufruito.

Il modulo di domanda può essere compilato ed inoltrato direttamente on line tramite il sito del Comune :

http://www.comune.rosignano.livorno.it, sezione “Servizi on-line” – “Servizi scolastici” , alla quale si accede mediante Spid o mediante le credenziali per l’accesso già in proprio possesso.

In alternativa, il modulo relativo al bando può essere scaricato:

dalla sezione del sito istituzionale del Comune “Bandi e avvisi vari”, compilato ed inoltrato tramite: portale APACI (accessibile da sito stesso previa registrazione);

PEC all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it;

posta elettronica all’indirizzo scuolabus@comune.rosignano.livorno.it.

In caso di presentazione della domanda via PEC o mail occorre allegare un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Servizi Educativi ai numeri: 0586/724223, 0586/724238, 0586/724391.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin