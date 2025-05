Home

Trasporto scolastico, Usb Livorno: “Intesa al tavolo prefettizio, lavoratori passano al Ccnl Autoferrotranvieri”

20 Maggio 2025

Livorno 20 maggio 2025 Trasporto scolastico, Usb Livorno: “Intesa al tavolo prefettizio, lavoratori passano al Ccnl Autoferrotranvieri”

A fine marzo scorso, insieme al sindacato USB, i lavoratori impegnati nel servizio di trasporto scolastico in appalto, avevano proclamato lo stato di agitazione sindacale. Assunti con il contratto multiservizi, da USB giudicato illegittimo per il settore, con contratto part-time ma turni spezzati giornalieri con un impegno lavorativo anche di 8 ore e senza avere bagni e spogliatoi.

Nell’ambito della vertenza in data 12 maggio 2025 USB, su richiesta dell’organizzazione sindacale, ha incontrato l’assessore competente Libera Camici insieme alle dirigenti del settore.

In quella sede USB ha ricevuto la conferma che, a partire dal prossimo bando di appalto, ancora in fase di perfezionamento, la committenza assume l’impegno di indicare esplicitamente il contratto collettivo nazionale corretto di riferimento. Contestualmente, ci sono state aperture anche rispetto all’obbligo per le aziende aggiudicatarie, di dotarsi di spazi adeguati per i lavoratori.

Ma altrettanto importante la data 13 maggio 2025. Grazie alla mediazione del Prefetto di Livorno, al tavolo di conciliazione in sede istituzionale convocato ai sensi della Legge 146/90 si è raggiunto un accordo con la B&B Service. L’azienda garantisce ai lavoratori, a partire dal 01/05/2025, il passaggio dal contratto collettivo nazionale imprese di pulizia/multiservizi al CCNL Autoferrotranvieri e il riconoscimento retroattivo di un extra in busta paga per ogni giorno lavorato dal 01/01/2025. Restano aperte alcune questioni legate alla stabilizzazione di un lavoratore e il tema dei contratti part-time. Argomenti che USB sta già affrontando.

“Ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto in questa fase che, da una parte assicura da subito ai lavoratori un trattamento economico più congruo contestualmente al riconoscimento delle mansioni svolte, dall’altra pone le basi per prospettive future migliori all’interno di un sistema di appalto per essenza lacerante rispetto alle condizioni di lavoro.

Ringraziamo il Prefetto di Livorno per il suo intervento così come l’assessora Camici del Comune”. – Dichiarano dal sindacato Usb

