Home

Cronaca

Aree pubbliche

Tratta Quercianella-Livorno, le tariffe diventano urbane. Il Comune finanzia l’operazione con 10.200 euro

Aree pubbliche

5 Settembre 2023

Tratta Quercianella-Livorno, le tariffe diventano urbane. Il Comune finanzia l’operazione con 10.200 euro

Livorno 5 settembre 2023 – Tratta Quercianella-Livorno, le tariffe diventano urbane

Bus, dal 15 settembre le tariffe per tutti i titoli di viaggio da e per Quercianella saranno quelle urbane

Contributo di 10.200 Euro da parte del Comune in convenzione con Autolinee Toscane

Dal 15 settembre, grazie ad una convenzione tra Comune di Livorno e Autolinee Toscane, le tariffe per tutti i titoli di viaggio da e per Quercianella cambieranno: attualmente abbonamenti e biglietti per percorrere la tratta sono infatti quelli extraurbani, mentre dal 15 settembre saranno quelli urbani.

Le nuove tariffe comprendono anche tutte le tipologie di abbonamento, compresi quelli ISEE, che, lo ricordiamo, a Livorno non hanno subito nessun aumento.

L’operazione si regge su un contributo di 10.200 Euro da parte del Comune, e va incontro alle richieste di molti cittadini che risiedono a Quercianella e che fino ad oggi erano costretti a pagare una cifra molto più alta rispetto agli altri livornesi.

Il sindaco Luca Salvetti esprime grande soddisfazione per questo risultato. “Con lquesta convenzione con Autolinee Toscane – afferma il primo cittadino – riusciamo finalmente a inserire a pieno titolo Quercianella nel perimetro del trasporto pubblico cittadino, come deve essere per quello che, a tutti gli effetti, è un quartiere di Livorno, come tutti gli altri” .

“ Il Comune, in collaborazione con Autolinee Toscane – aggiunge l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – sta portando avanti una politica tesa ad incentivare il trasporto pubblico. Una politica tariffaria equa ed incentivante è sicuramente il primo ingrediente per rilanciare l’uso del bus”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin