Cecina

28 Dicembre 2021

Tratta Vada-Cecina: sicurezza a bordo dei bus, la segnalazione della Filt-Cgil

Livorno 28 dicembre 2021 – Tratta Vada-Cecina: sicurezza a bordo dei bus, la segnalazione della Filt-Cgil:

In data 24 dicembre 2021, l’operatore di esercizio alla guida del bus della linea 112, da Rosignano Solvay per Piombino, giunto a Vada alle ore 4.30, si è trovato a gestire una situazione particolarmente complicata e pericolosa.

Alla fermata di Vada/Ordigno e poi alle due fermate seguenti, circa una sessantina di passeggeri, di giovanissima età, in evidente stato di “euforia” e privi di mascherina (probabilmente provenienti da una vicina discoteca), sono saliti a bordo, tenendo per il tragitto fino a Cecina (dove sono scesi), un comportamento estremamente rumoroso, con urla, colpi ai finestrini e alle parti interne del bus, sino a rompere una parte in plastica di una cappelliera.

L’operatore di esercizio, con buon senso e sangue freddo, ha reputato di non

intervenire, sia per garantire la propria salvaguardia, sia per portare a termine la corsa, abitualmente utilizzata dagli operai che si dirigono presso gli stabilimenti di Piombino, alcuni dei quali si trovavano in quel momento già a bordo.

Purtroppo episodi simili erano accaduti anche in passato (prevalentemente nei sabati sera del periodo pre-pandemia), ed erano stati da noi sempre segnalati, arrivando ad ipotizzare anche la sospensione di alcune corse, al fine di tutelate l’incolumità del personale in servizio.

Per tale motivo, siamo ad espimerVi la nostra preoccupazione e nel contempo siamo a richiedere all’Illustrissimo Signor Prefetto maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e alla dirigenza di AT una attenta e continua verifica sulle linee in transito tra Cecina e Rosignano (linee 102 – 109 – 112) nelle fasce orarie notturne, per monitorare la situazione e se del caso intervenire prontamente.

