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Cronaca

Trattamento acqua negli impianti: seminario tecnico in CNA

Cronaca

31 Marzo 2026

Trattamento acqua negli impianti: seminario tecnico in CNA

Livorno 31 marzo 2026 Trattamento acqua negli impianti: seminario tecnico in CNA

Il trattamento dell’acqua ed il risparmio idrico saranno al centro di un seminario tecnico di aggiornamento sulle novità legislative introdotte a fine 2025 e sulla norma UNI di settore che definisce i valori limite dei parametri chimico-fisici dell’acqua negli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria.

“Trattamento dell’acqua negli impianti: obblighi normativi e responsabilità degli impiantisti” è infatti il titolo dell’evento che si svolgerà mercoledì 1 aprile alle 17,30 a Livorno, nella sede di CNA in via M.L. King 13.

Organizzata da CNA Impiantisti Toscana e da CNA Impiantisti Livorno, l’evento prevede i saluti di Paolo Pagliarani, Presidente Nazionale di CNA Termoidraulici, l’introduzione di Danilo Marzini Presidente Regionale CNA Termoidraulici. Di seguito si entrerà nel merito grazie a Stefano Bonfanti, Tecnico Formatore Trattamento acqua FIMI che parlerà de “Il necessario ed obbligatorio trattamento dell’acqua degli impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici in ottemperanza al DM 28/10/25 (DMISE 26/06/25) e alla norma UNI 8065:2019. Le responsabilità per gli impiantisti”.

A chiudere la serata dibattito e quesiti.

Per partecipare è necessario iscriversi all’evento cliccando qui