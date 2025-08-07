Home

7 Agosto 2025

Livorno 7 agosto 2025 Trattativa lavoratori Moby fallita, USB proclama un presidio

SIl sindacato USB Livorno comunica che purtroppo si è chiuso, con un nulla di fatto, il tentativo di conciliazione in sede Prefettizia tra; i rappresentanti sindacali dei lavoratori Moby Spa di Livorno e la dirigenza della società armatoriale di proprietà al 51 % del gruppo Onorato e del restante 49 % (sembrerebbe ancora per poco) di MSC.

Lo stato di agitazione sindacale dei lavoratori della biglietteria e dei piazzali andava avanti ormai da mesi.

Il sindacato parla di “lavoro straordinario non correttamente pagato in busta paga, riconoscimento dei riposti compensativi e possibilità di avere buoni pasto almeno per i turni serali”. “Tutto ciò in un contesto che vede la biglietteria di Livorno caratterizzata da criticità nell’organizzazione del lavoro che si trascinano da anni. – prosegue USB. – Se da una parte la situazione è recentemente migliorata in passato i lavoratori hanno operato con turni anche di 12 ore e senza riposi tra un turno e l’altro.

Restano ovviamente aperte le questioni attuali alla base dell’apertura dello stato di agitazione”.

Le parti erano ad un passo da un accordo che avrebbe chiuso definitivamente la vertenza. Poi, dichiara USB: “senza alcuna spiegazione; la dirigenza Moby ha interrotto le trattative a poche ore dalla firma costringendo il sindacato a richiedere il tentativo di conciliazione in sede Prefettizia”.

Nonostante l’impegno di tutti i soggetti a partire dallo stesso Prefetto, anche in questo caso la dirigenza Moby ha proposto “un’offerta ridicola” (secondo USB).

Il sindacato prosegue: “Avevamo proclamato un primo sciopero per il 9 agosto nel rispetto delle franchigie estive previste dal contratto nazionale.

La Commissione di Garanzia ha invece bloccato lo sciopero, come ormai è consuetudine in tutti i settori dei servizi pubblici; costringendo i lavoratori a riprogrammarlo per il 5 settembre. Nonostante ciò, sabato 9 agosto saremo comunque in presidio davanti al Varco Fortezza insieme ad una delegazione di lavoratori. .

