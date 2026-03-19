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Tre anni di minacce e aggressione in famiglia, arrivata condanna definitiva per un 31enne

Piombino

19 Marzo 2026

Tre anni di minacce e aggressione in famiglia, arrivata condanna definitiva per un 31enne

Piombino (Livorno) 19 marzo 2026 Tre anni di minacce e aggressione in famiglia, arrivata condanna definitiva per un 31enne La Polizia di Stato arresta 31enne a Piombino per maltrattamenti in famiglia La Polizia di Stato di Piombino, nel pomeriggio di ieri ha dato esecuzione a un provvedimento definitivo di condanna nei confronti di un cittadino tunisino di 31 anni, già gravato da precedenti di polizia.L’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione di una sentenza irrevocabile emessa dall’Autorità Giudiziaria competente al termine di un articolato procedimento penale scaturito dalle indagini condotte dallo stesso Commissariato di Piombino.L’attività investigativa, sviluppata a seguito di mirate segnalazioni e successivi approfondimenti, ha consentito di ricostruire un quadro probatorio significativo in ordine a reiterate condotte vessatorie e violente riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia. In particolare, è stato accertato come l’indagato abbia posto in essere comportamenti abituali di sopraffazione, minaccia e aggressione nei confronti della vittima, protrattisi in maniera continuativa in un arco temporale compreso tra gli anni 2019 e 2022.Gli elementi raccolti nel corso delle indagini, svolte con tempestività e particolare attenzione alla tutela della persona offesa, hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di pervenire a una pronuncia di condanna divenuta definitiva.In esecuzione del provvedimento restrittivo, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto all’individuazione e al rintraccio del soggetto, assicurandolo alla giustizia senza criticità operative.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la competente struttura detentiva.L’attività svolta si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati di violenza domestica e nella costante azione di tutela delle vittime vulnerabili.