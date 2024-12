Home

8 Dicembre 2024

Livorno 8 dicembre 2024 Tre associazioni per 80 auguri “speciali”: pandori, sport e sorrisi, la festa di Natale che unisce

Un Natale di Inclusione e Solidarietà per Ottanta Ragazzi Speciali e le loro Famiglie

Presso la sede dell’associazione culturale CambiaMenti-Livorno, in via Piemonte 62, si è svolta una calorosa festa per celebrare l’arrivo del Natale. Protagonisti dell’evento sono stati circa ottanta ragazzi speciali, accompagnati dalle loro famiglie, che si sono ritrovati per un momento di aggregazione, integrazione e scambio di auguri natalizi.

L’iniziativa è stata organizzata da tre associazioni che operano attivamente nel mondo della disabilità: Centro San Simone gli Amici di Tutti, Sportlandia Livorno, e Windsurf Tre Ponti. Queste realtà, attraverso il progetto Scopriamo Insieme Sportivamente 2024-2025 (realizzato con il contributo di Fondazione Livorno), promuovono attività sportive come nuoto, motoria, bowling, bocce, canottaggio, surf, SUP e canoa.

Durante la festa, ogni ragazzo è stato chiamato per ricevere un dono simbolico: panettoni e pandori offerti dalla Conad, tra abbracci degli organizzatori e applausi dei presenti. Un momento di grande emozione e gioia condivisa, che ha messo in luce il valore dell’inclusione sociale e dell’amicizia.

L’evento è stato reso possibile grazie alla generosità di numerosi sostenitori: Le Generali di via Cairoli, Gli Amici di Massimo, Veterani dello Sport, e i Falconieri di Sunrise hanno contribuito alla sua realizzazione.

Tra gli ospiti speciali, Francesco Stefanini, noto come MisterGreen, ha portato sorrisi e distribuì i doni, rendendo ancora più speciale la giornata.

Le associazioni organizzatrici hanno espresso un caloroso ringraziamento a CambiaMenti-Livorno per aver messo a disposizione la sala, sottolineando come eventi simili rappresentino non solo una festa, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di una comunità coesa e attenta ai bisogni di tutti.

Un esempio di come lo sport, la solidarietà e la condivisione possano abbattere le barriere e costruire ponti tra le persone

Nel video Mauro Martelli: Sono gli auguri di fine anno, quello che conta è unire le forze affinchè i nostri ragazzi siano felici

