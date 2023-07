Home

Cronaca

Tre denunciati per trasporto illegale di rifiuti metallici a Livorno

Cronaca

31 Luglio 2023

Tre denunciati per trasporto illegale di rifiuti metallici a Livorno

Livorno 31 luglio 2023 – Tre denunciati per trasporto illegale di rifiuti metallici a Livorno

Un’operazione di controllo del territorio dei carabinieri di Livorno ha portato alla denuncia di tre persone, tra i 30 ed i 40 anni, per trasporto illegale di rifiuti metallici non pericolosi. Il fatto è avvenuto in zona Salviano, dove gli operatori hanno notato un mezzo di trasporto sospetto, carico di materiale metallico.

Durante il controllo, hanno accertato che le tre persone non erano in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti, e che il mezzo non era registrato presso l’albo nazionale gestori ambientali, come previsto dalla normativa vigente

Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo, mentre i tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin