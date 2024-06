Home

Sport

Rugby

Tre giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby convocati nell’Italia under 18

Rugby

22 Giugno 2024

Tre giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby convocati nell’Italia under 18

Livorno 22 giugno 2024 – Tre giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby convocati nell’Italia under 18

George Coste, il notisimo tecnico transalpino, allenatore dell’Italrugby dal 1993 al 1999, durante un ritiro degli azzurri al Centro CONI di Tirrenia, disse al cronista presente; “Il livornese ha più di ogni altro il carattere, che assomiglia molto a quello dei francesi del sud, per praticare lo sport della ovale, fatto di coraggio, di determinazione e di forza, ma anche di generosità, creatività e spirito di amicizia”.

Aveva ragione; si possono fare mille congetture e cercare mille spiegazioni, ma il dato di fatto è che la città di Livorno continua a sfornare, senza soluzione di continuità, rugbisti di primissimo piano.

Nella maggior rappresentativa azzurra, hanno trovato spazio, dal 1965 ai giorni nostri, ben 14 campioni livornesi (addirittura Marzio Innocenti, Fabrizio Gaetaniello e Andrea De Rossi hanno guidato gli azzurri, complessivamente per 36 volte, come capitani).

Si è ormai perso il conto dei giocatori labronici chiamati nelle squadre nazionali giovanili. E non è certo una sorpresa la convocazione di tre validissimi giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby, classe 2007, nella rappresentativa dell’Italia under 18, in vista del raduno in programma a L’Aquila dall’1 al 4 luglio. Si tratta (in ordine di foto, da sinistra a destra) del pilone Leonardo Tosi, del mediano di mischia Edoardo D’Ammando e del tallonatore Jacopo De Rossi.

Tre giocatori dalle caratteristiche differenti, accomunati dal talento e da quelle peculiarità elencate da Coste nella sua dichiarazione rilasciata al Centro CONI. Terzetto rugbisticamente nato e cresciuto nel vivaio biancoverde, in evidenza (già al primo anno in categoria) nella stagione appena conclusa, nella squadra under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby, brillante protagonista nel durissimo campionato èlite giovanile.

Ecco il comunicato completo relativo alla convocazione dei 30 azzurrini in vista del ritiro in terra abruzzese.

Il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana U18 Maschile, Paolo Grassi, ha comunicato la lista di atleti che prenderanno parte al raduno in programma a L’Aquila dall’1 al 4 luglio.

Per la selezione giovanile, reduce da un’annata ricca di impegni tra cui il Six Nations Festival di Parma, si tratta del primo raduno con i giocatori che poi andranno a comporre l’ossatura della prossima annata.

La lista è composta da 30 atleti, tutti nati nel 2007. Ragazzi che si alleneranno presso l’impianto sportivo di Piazza D’Armi nel capoluogo abruzzese.

Italia Under 18: i convocati per il raduno de L’Aquila

Augusto ALESSANDRI (Rugby Perugia Junior)

Alvise BASSO (Benetton Rugby Treviso)

Tommaso CUOMO (Rugby Lions Alto Lazio)

Manuel D’AMICO (Rugby Parma FC)

Edoardo D’AMMANDO (Livorno Rugby)

Luca DE NOVELLIS (Pesaro Rugby)

Jacopo DE ROSSI (Livorno Rugby)

Giovanni DEGLI ANTONI (Rugby Parma FC)

Patricio Ettore DINARTE (Valpolicella Rugby)

Jacopo Akenaton FINOCCHI (Unione Rugby Capitolina)

Federico FORTI (Valsugana Rugby Padova)

Lorenzo FRANCOLINI (Pesaro Rugby)

Filippo ISOLA (Rugby Lyons)

Davide LIUT (Rugby Bergamo)

Giovanni MARZOTTO (Benetton Rugby Treviso)

Emiliano MASTROPASQUA (Amatori&Union Rugby Milano)

Giovanni NOSTRO (Federazione Italiana Rugby)

Alex ODA (Mogliano Veneto Rugby)

Cristian PANETTA (Unione Monferrato Rugby)

Filippo PARZANI (Rugby Petrarca)

Jacopo SALA (Rugby Parabiago)

Fabio SALVANTI (Unione Rugby Firenze)

Lorenzo SICILIANO (Unione Rugby Capitolina)

Michael STOJKOVSKI (Rugby Club Pasian di Prato)

Leonardo TOSI (Livorno Rugby)

Filippo TRELLA (SS Lazio Rugby)

Marco VESCOVINI (Unione Rugby Firenze)

Edoardo VITALE (CUS Milano Rugby)

Jaheim Noel WILSON (Rugby Club Pasian di Prato)

Lorenzo ZANON (Verona Rugby)



Tre giocatori dell’Unicusano Livorno Rugby convocati nell’Italia under 18