16 Febbraio 2023

Tre giorni di carnevale alle Fonti del Corallo. Il programma degli eventi

Livorno 16 febbraio 2023 –

Il carnevale si scatena a Fonti del Corallo! Questo fine settimana e il prossimo martedì 21 febbraio (martedì grasso), la hall e l’intera galleria del centro commerciale di Porta a Terra ospiteranno tante maschere, giochi, intrattenimenti, magia e tanto divertimento per grandi e piccini. Tutti, sia i bambini che gli adulti, sono invitati a partecipare alla grande festa di carnevale di Fonti, dove le famiglie potranno mascherarsi e immergersi in un’atmosfera di allegria e spensieratezza.

A partire da sabato mattina alle 10:30, lo spazio “truccabimbi” sarà a disposizione dei partecipanti, e sarà presente anche dalle 16, quando partirà la kermesse. Lo show-man animatore Alby darà il via alla sfilata delle maschere presentate in passerella dalle modelle di Miss Livorno e dai modelli, che si muoveranno nelle varie “piazze” del centro commerciale per l’intero pomeriggio. Seguirà la parata di tutte le maschere presenti e si darà il via alla gran baldoria, con musica, balli di gruppo, giochi e tanta animazione condotta da Jennifer.

Il carnevale sarà protagonista anche domenica a Fonti del Corallo, con il “truccabimbi”, le maschere in passerella e l’animazione con Alby e Aurora. Gran finale, quindi, martedì pomeriggio 21 febbraio, nell’ultimo giorno di carnevale che precede le Ceneri; oltre alla presentazione di tutte le maschere e all’animazione condotta da Alby, andrà in scena uno spettacolo di magia e illusionismo con Magico Matteo e la sua assistente, già apparsi su “I soliti Ignoti” su Rai 1 e “Guess My Age” su TV 8. Ci sarà da rimanere a bocca aperta nell’ammirare l’esecuzione di giochi apparentemente impossibili, micromagia, sparizioni e levitazioni. A seguire, per la gioia dei bambini, la mitica pentolaccia.

