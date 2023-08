Home

11 Agosto 2023

Tre giorni di musica e divertimento alla discoteca Calafuria: scopri il programma!

Calafuria, la discoteca che fa ballare il litorale livornese: dal reggaeton agli anni 2000

Livorno

Se stai cercando un modo per divertirti e ballare nel fine settimana, non perderti il programma di tre giorni che si svolge presso la discoteca Calafuria sul litorale livornese. Dal venerdì alla domenica, potrai scegliere tra diversi generi musicali e atmosfere, dal reggaeton alla musica degli anni 2000, dal deep house al chill out.

Ecco cosa ti aspetta:

Venerdì 11 agosto 2023:

Cala Caliente, il party 100% reggaeton/urban latin che accende la notte di Calafuria. Con i dj Only Smile e Lorenzo Della Volpe, potrai scatenarti sulle ritmiche calde e sensuali del genere latino più in voga del momento. Ingresso in prevendita: 20 € con due drink.

Sabato 12 agosto 2023:

Love Generation, ogni sabato notte un party dedicato alle indimenticabili hit degli anni 2000. Con il dj Matteino, potrai rivivere le emozioni e i ricordi di una decade musicale che ha fatto la storia. Il tema di questa settimana è “Blue (Da Ba Dee) – Eiffel 65”, il tormentone dance che ha conquistato il mondo nel 1999. Ingresso in prevendita: 20 € con due drink.

Domenica 13 agosto 2023:

Disco Fresco è la serata by @deeplovefactory che ti offre good vibes. A partire dalle 22, lasciati trasportare dalle sonorità raffinate e seducenti della musica deep house, selezionate dai migliori dj della scena. Disco Fresco è la serata ideale per chi vuole godersi l’atmosfera magica di Calafuria, tra luci soffuse e cocktail rinfrescanti

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di divertimento e musica.

Acquista le tue prevendite su Dice.fm o contatta il numero 3932101052 per maggiori informazioni. Ti aspettiamo alla discoteca Calafuria, via del Littorale 248 (Livorno).

