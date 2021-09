Home

Cronaca

Tre giorni di “Tour della salute”, SVS torna in piazza

Cronaca

22 Settembre 2021

Tre giorni di “Tour della salute”, SVS torna in piazza

Livorno 22 settembre 2021 – SVS 130°: Il Tour della salute 2021

SVS ritorna fra la gente, nelle strade della città, con il Tour della salute, pensato per parlare di benessere e fare prevenzione sanitaria dopo il periodo più critico della pandemia, che ci ha costantemente impegnati al fianco dei cittadini per bisogni legati alla salute o per problemi di tipo socioeconomico.

Il tour è organizzato nell’ambito della Giornata del Dono 2021 e offre la possibilità di accedere a screening gratuiti, grazie alla disponibilità di alcuni specialisti del Polo per la Salute di SVS.

Altre iniziative affiancheranno le varie tappe della manifestazione, come l’inaugurazione di due ambulanze destinate al trasporto ordinario, acquistate da SVS con il contributo dei cittadini e con il ricavato del 5×1000.

Il Tour conclude le celebrazioni dei 130 anni di fondazione di SVS, che sono stati festeggiati in questi mesi con iniziative fortemente condizionate dalla pandemia. Sarà bello ricordare insieme, ancora una volta, la storia della nostra associazione e il suo radicamento nel territorio.

Il Tour della salute ci dà l’occasione per tornare a parlare con i cittadini, raccontare i nostri servizi e invitare la popolazione a contribuire alla vita dell’associazione, diventando soci, volontari, sostenitori, per unirsi a SVS e mettersi al servizio degli altri. Abbiamo bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti!

Durante le tre giornate sarà presente un punto tesseramento, affinché chi lo desidera possa diventare Socio SVS, un punto informativo sui servizi e interventi di SVS e sulle modalità per diventare volontario e sostenere le attività,

Il calendario:

sabato 25 settembre, dalle 9 alle 12.30, saremo in piazza della Repubblica con il Medical truck, attrezzato per screening di dermatologia, con Linda Lazzeri

sabato 16 ottobre, dalle 9 alle 12.30, i cittadini ci potranno trovare al Centro civico di Shangai, in via Fratelli Bandiera, con il cardiologo Alessandro Pingitore. In quella sede saranno inaugurate le due ambulanze per il servizio ordinario,

sabato 13 novembre, sempre dalle 9 alle 12.30, saremo al centro commerciale Conad La Leccia, con il Medical truck che ospita l’endocrinologo Fabrizio Malvaldi.

Durante le tre mattine saranno disponibili anche medici di medicina generale.

Lo screening con gli specialisti è gratuito. I posti sono limitati per esigenze di sicurezza sanitaria. È necessario prenotare telefonando al 377/1711303 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Il tour sarà organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid.

Alla conferenza stampa hanno partecipato:

– Marida Bolognesi, presidente SVS

– Francesco Cantini, direttore SVS

– Francesco Genovesi, direttore sanitario del Polo per la Salute

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin