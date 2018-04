Ecco chi sono e i loro prodotti

East Market, anche tre livornesi nel tempio del vintage milanese

Ci saranno anche i livornesi Django Nokes e Giacomo Favilla e Chiara Borredon, domenica 29 aprile da East Market tra gli oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia. East Market è il mercatino cult milanese dedicato ai privati dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. Negli oltre 6000 mq espositivi dell’ex fabbrica di Lambrate, assieme a centinaia di operatori e collezionisti accuratamente selezionati dal Friuli alla Sicilia, saranno presenti anche gli articoli di Django Nokes, un designer e artista da Castiglioncello, progetta e realizza ogni sua opera, dalle illustrazioni alle cornici, rigorosamente a mano. Nei suoi lavori ci sono elementi che ricorreranno dall’ “oddities antiques” all’immaginario surreale, onirico e grottesco passando, naturalmente, per l’arte del restauro. Giacomo Favilla e Chiara Borredon, invece, con il loro marchio Erwitt Wireless Speakers propongono un progetto di artigianato e recupero che segue la filosofia dell’Upcycle: il riuso creativo di un oggetto del passato al fine di trasformarlo in un nuovo prodotto. Tutti i loro prodotti sono pezzi unici, vintage originali. Una serie di radio vintage di legno aggiornate con connessione Bluetooth 4.2, batteria interna da 15 ore e ricarica USB, compatibili con tutte le più moderne piattaforme come Spotify, YouTube, Apple Music, etc.

East Market è diventato negli anni un punto di riferimento per le eccellenze del settore, ma, anche un polo attrattivo per il pubblico che arriva addirittura da Stati Uniti e Giappone e un crescente interesse da parte nei media nazionali e internazionali. Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l’occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica. Da East Market migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci colorano i padiglioni dello spazio che ogni mese attira giovani, turisti e famiglie da tutta Milano, ma, spesso anche da molte località di tutto il nord Italia. Espositori e collezioni sono il vero motore del mercatino: le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono ogni edizione sempre con nuove sorprese. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi da ogni parte d’Italia, con circa diecimila visitatori a edizione e altrettante centinaia di espositori che fanno a gara per aggiudicarsi uno spazio durante l’evento.

Da East Market si può trovare di tutto, dall’abbigliamento usato ai dischi in vinili, arredamento, raccolte private, handmade, sneakers, accessori e molto altro ancora. Durante East Market, che è sempre a ingresso libero, sono presenti anche DJ set con tanta musica, esposizioni e spazi dedicati allo street food.