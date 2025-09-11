Home

Tre medaglie d'oro e due d'argento per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa (Foto)

11 Settembre 2025

Tre medaglie d’oro e due d’argento per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa (Foto)

Livorno 11 settembre 2025 Tre medaglie d’oro e due d’argento per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa

Il 9 settembre si è concluso il Campionato Nazionale ACSI che ha visto le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno ancora una volta, protagoniste nelle varie competizioni che si sono svolte a Riccione presso il Playhall, dove oltre 1500 atleti provenienti da tutta Italia si sono confrontati presentando le loro performances.

La Polisportiva La Rosa Livorno ha terminato gli ultimi tre giorni di gara con un pocket di atlete che, grazie alle loro capacità hanno conquistato 3 titoli nazionali due secondi posti e due quarti posti.

Due delle atlete che hanno preso parte a queste competizioni sono le nostre atlete portatrici di Disabilità intellettive che in questo anno si sono particolarmente distinte ovunque sono andate ad esibirsi creando sempre un’ atmosfera molto carica di emozioni.

Parliamo di Fortuna Ginevra Maria che ha vinto il titolo Nazionale nella categoria Cigni Principianti 1 Classic anno 2014, e Balleri Arianna che conquista il titolo Nazionale nei Cigni Pulcini 2 Excellent anno 2015.

Un altro titolo Nazionale lo ha vinto la piccolissima Mazzola Matilda che ha gareggiato nella categoria Primi passi 2020 Classic. Le Vice campionesse d’ Italia sono Falleni Emma classe 2016 per la categoria Giovanissimi B e Mazzola Ludovica classe 2017 per la categoria Giovanissimi A. Entrambe queste atlete hanno presentato programmi di gara ad altissimo livello tecnico e solo per un piccolo momento di incertezza non gli ha permesso di conquistare l’ oro. Comunque molto soddisfacente la loro performance.

Due quarti posti sono arrivate dalla piccola Talamanca Aurora, classe 2019 che si è esibita nella categoria Primi Passi 2019 Classic, e l’ atleta Solinas Bianca che si è esibita per la categoria ACSI Giovani 4.

A tutte le atlete che hanno preso parte a questo Campionato nazionale ACSI va un grande ringraziamento per essersi impegnate anche durante tutta l’ estate. Orgogliosi per il contribuito al bellissimo risultato di società che classificata al quarto posto con solo poco più di venti atlete, infatti a causa di infortuni all’ ultimo momento la squadra non ha potuto presentarsi al completo.

Questa è stata l’ ennesima conferma che le pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno riescono ad emergere in qualsiasi competizione.

