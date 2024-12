Tre milioni di euro per insediamento in aree di crisi, un webinar di presentazione

Home

13 Dicembre 2024

Regione Toscana: più di tre milioni per i “Nuovi protocolli di insediamento” in aree di crisi

Giovedì 19 dicembre alle 10 si terrà un webinar di presentazione del bando

La Regione Toscana ha pubblicato il bando “Nuovi protocolli di insediamento” rivolto alle grandi imprese, esclusivamente per nuovi investimenti nei territori rientranti nella “Carta degli Aiuti” , alle MPMI e alle forme associative di imprese con o senza personalità giuridica che abbiano sede legale e/o unità locale nei comuni toscani riconosciuti come ‘aree di crisi industriale’ o ‘svantaggiati’ operanti nei settori del manifatturiero e nelle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 3.088.153,48.

Obiettivo del bando è favorire nuovi insediamenti produttivi o nuovi investimenti di imprese già esistenti che abbiano carattere strategico, nonché progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, ad incrementare la presenza di attività economiche, a favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l’occupazione nei territori dei comuni toscani riconosciuti come “aree di crisi industriale”, nonché classificati come “svantaggiati” ai sensi dell’art. 107.3.c TFUE.

La procedura del bando è di tipo valutativo negoziale a sportello.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto.

Nel caso di grandi imprese gli aiuti possono essere concessi solo per la creazione di un nuovo insediamento e, per quanto riguarda l’area di Livorno (limitatamente alle sezioni indicate nella Carta degli Aiuti), Collesalvetti e Rosignano Marittimo, con una intensità di aiuto del 15%. Tale intensità di aiuto è maggiorata del:

• 10% in caso di medie imprese;

• 20% in caso di piccole imprese.

L’importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 7 milioni di euro.

fino a sospensione per esaurimento delle risorse. La domanda di agevolazione deve essere redatta esclusivamente on-line, previo accesso al sistema informatico https://accessosicuro. sviluppo.toscana.it/ tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID),

giovedì 19 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 con collegamento a questo link: https:// Leonardo Marras, assessore a Economia, Attività produttive, Politiche del credito e Turismo di Regione Toscana e Giuseppina De Lorenzo, Settore Politiche di sostegno alle imprese. L’Avviso sarà presentato nell’ambito di un webinardalle ore 10 alle ore 12 con collegamento a questo link: https:// spaces.avayacloud.com/u/ simonetta.baldi@regione. toscana.it . Interverranno, assessore a Economia, Attività produttive, Politiche del credito e Turismo di Regione Toscana e, Settore Politiche di sostegno alle imprese.

Il testo del decreto e i suoi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.sviluppo. toscana.it/pdi2024