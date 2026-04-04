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Tre pattinatrici con disabilità in vetta all’interregionale a Salsomaggiore Terme

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4 Aprile 2026

Tre pattinatrici con disabilità in vetta all’interregionale a Salsomaggiore Terme

Livorno 4 aprile 2026 Tre pattinatrici con disabilità in vetta all’interregionale a Salsomaggiore Terme

Presso il palasport di Salsomaggiore Terme si è tenuto il campionato interregionale, terza edizione, dedicato ai pattinatori portatori di disabilità.

Dalla Polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte tre atlete con tre tipologie diverse di disabilità intellettiva portando emozioni forti, immagini suggestive e buona tecnica.

All’ evento, organizzato alla perfezione dalla società sportiva ASD S. Anna Polisportiva Salsese, con un accoglienza davvero speciale e professionale, che ha permesso di mettere a suo agio tutti i partecipanti, dedicando a tutti spazi tranquilli e tempistiche adatte, hanno partecipato 18 atleti disabili provenienti dall” Emilia e dalla Toscana. All’ inizio della manifestazione altri atleti normodotati hanno effettuato esibizioni e programmi tecnici per scaldare l’ atmosfera della giornata sportiva dedicata all’ inclusione.

Vinciguerra Marta, della polisportiva La Rosa Livorno, accompagnata in pista dal tecnico Perfetti Giuliana si è esibita sulle note del brano musicale Bomba, suscitando un sacco di applausi da parte del pubblico per il ritmo caliente e lo smagliante sorriso di felicità autentica dell’ atleta. Per lei una scoperta davvero importante, visto che all’ età di 20 anni per la prima volta Marta ha trovato una disciplina sportiva che la interessa e un ambiente sportivo che l’ ha accolta serenamente.

Tre pattinatrici con disabilità in vetta all’interregionale a Salsomaggiore Terme

Dopo di lei si sono esibite atlete ormai veterane del mondo delle rotelle nella disabilità, Balleri Arianna e Fortuna Ginevra Maria. Per la società ospitante emozionante l’esibizione dell’atleta non vedente Mangiavacca Margherita che più volte si è esibita in diverse manifestazioni insieme a Arianna e Ginevra.

Per questo evento, queste due atlete della polisportiva La Rosa Livorno hanno dovuto presentare un programma specifico con particolari esercizi tecnici che sono richiesti in base alla classificazione della loro disabilità.

Balleri Arianna ha esordito con il suo programma dedicato ad un mix di brani di Maicol Jackson trattando argomenti contro la guerra e brani conosciuti come Billie Jean.Il risultato è stato quello di trascinare il pubblico in un ritmico applauso per tutta la durata del programma e un gran ringraziamento finale per aver eseguito ottimi esercizi tecnici conquistando il giudizio della giuria con dei nove e anche un dieci.

Fortuna Ginevra Maria, con la sua capacità di coinvolgere il pubblico ha emozionato esibendosi sulle note di A Sky full of the Star dei Coldplay, presentando anno dopo anno, elementi tecnici nuovi nel suo programma di gara.

Ci auguriamo che il cammino intrapreso da queste tre atlete disabili, insieme al tecnico Perfetti Giuliana e alla Maestra Inclusiva Tinghi Letizia possa proseguire con tanti altri successi. In previsione per queste atlete ci sono numerosi impegni sportivi in giro per tutta Italia, con lo scopo di dimostrare che lo sport è possibile veramente per tutti. Ringraziamo la federazione delle specialità rotellistiche perché si sta adoperando a reclutare più atleti portatori di disabilità in previsione di una organizzazione di una squadra paralimpica.