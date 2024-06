Home

25 Giugno 2024

Livorno 25 giugno 2024 – Tre podi al campionato juniores italiano per gli allievi del circolo damistico livornese

Una giornata particolare per i giocatori, grandi e piccoli, del Circolo Damistico Livornese.

Ad Aosta i 5 allievi della “Scuola livornese di dama Michele Borghetti” fanno incetta di ottimi risultati ottenendo ben 3 podi nel Campionato italiano juniores.

Infatti, su 5 bimbi e bimbe partecipanti, 2 secondi posti, un terzo e un quarto posto che ha lo stesso valore del terzo in quanto sfiorato per un piccolo dettaglio. Ma anche la quinta partecipante ha giocato in modo egregio finendo nona in un gruppo di oltre 20 partecipanti.