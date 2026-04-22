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Tre Ponti, 200 studenti trasformati in ricercatori: raccolti dati e rifiuti

Ambiente

22 Aprile 2026

Tre Ponti, 200 studenti trasformati in ricercatori: raccolti dati e rifiuti

Livorno 22 aprile 2026 Tre Ponti, 200 studenti trasformati in ricercatori: raccolti dati e rifiuti

200 studenti in campo ai Tre Ponti: la scienza incontra l’ambiente

Non una semplice pulizia della spiaggia, ma un vero progetto di ricerca partecipata. È quanto accaduto sabato 18 aprile ai Tre Ponti di Livorno, dove l’associazione Sons of the Ocean ha coordinato una maxi operazione di monitoraggio ambientale coinvolgendo circa 200 studenti dell’ITI Galilei.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di Citizen Science avviato nel 2021, che punta a raccogliere dati scientifici sullo stato di salute del litorale livornese. Durante la giornata sono stati raccolti oltre 40 sacchi di rifiuti, ma il valore dell’attività va ben oltre il risultato visibile: ogni materiale è stato catalogato e inserito in un database che, anno dopo anno, consente di tracciare l’evoluzione dell’inquinamento costiero.

Dai dati emersi, il quadro appare chiaro e per certi versi preoccupante. I mozziconi di sigaretta rappresentano ancora il 40% dei rifiuti raccolti, confermandosi una presenza costante nel tempo. In forte aumento, invece, i materiali edili – come calcinacci, mattonelle e tubature – che raggiungono il 30%. A completare il quadro, un altro 30% costituito da plastiche e scarti legati alla presenza dei bagnanti.

Il progetto si distingue anche per il suo valore educativo. Gli studenti, infatti, non si limitano a partecipare come volontari, ma assumono il ruolo di veri e propri ricercatori sul campo, operando sotto la supervisione del professor Matteo Vacchi dell’Università di Pisa. L’obiettivo è duplice: da un lato produrre dati affidabili per la ricerca scientifica, dall’altro stimolare una maggiore consapevolezza ambientale attraverso il coinvolgimento diretto.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una rete di collaborazione che ha coinvolto istituzioni, associazioni e realtà del territorio, tra cui il Comune di Livorno, Unicoop Firenze e diverse realtà locali impegnate nella tutela ambientale e nella promozione dello sport.

Il progetto non si ferma qui. Tra due settimane è già previsto un nuovo appuntamento, questa volta con gli studenti del Nautico Cappellini, per proseguire l’ampliamento del database e continuare a monitorare lo stato delle coste livornesi.