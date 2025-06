Home

Politica

Tre Ponti: “a che punto siamo davvero? Regione e Genio Civile lo dicano ora”

Politica

18 Giugno 2025

Tre Ponti: “a che punto siamo davvero? Regione e Genio Civile lo dicano ora”

Livorno 18 giugno 2025 Tre Ponti: “a che punto siamo davvero? Regione e Genio Civile lo dicano ora”

Tenerini e Amato (FI): “Chi lavora per il pubblico ha il dovere di rispondere al pubblico”

“Il cantiere dei Tre Ponti, a Livorno, doveva rappresentare un simbolo di rinascita urbana e infrastrutturale. Invece, sta diventando il paradigma di una gestione incerta, dove ogni giorno in più sembra aggiungersi al calendario senza spiegazioni credibili.

Che ci siano state difficoltà tecniche non è in discussione. Ma il problema vero è che quelle difficoltà erano prevedibili: sabbia instabile, solette in calcestruzzo sepolte, pali difficili da inserire. In un’opera da oltre sette milioni di euro, pianificata da anni, è lecito aspettarsi studi geologici approfonditi, progettazione accurata e cantieri ben monitorati. E invece ci troviamo davanti a ritardi, dubbi e silenzi.

Oggi i cittadini di Livorno hanno una sola domanda legittima: a che punto siamo davvero? Quando finiranno i lavori? Quali responsabilità ci sono per gli errori progettuali? E soprattutto: quali garanzie abbiamo che non ci saranno altri slittamenti?

Per questo chiediamo alla Regione Toscana e al Genio Civile di uscire dall’ambiguità e fornire un aggiornamento trasparente: sui tempi, sullo stato effettivo dell’opera, sulle criticità emerse e su eventuali penali previste nei contratti. Le opere pubbliche non si giudicano solo alla fine, ma anche nel modo in cui vengono realizzate, nel rispetto delle comunità e delle risorse pubbliche.

Livorno non può più permettersi cantieri infiniti né amministrazioni che si nascondono dietro la burocrazia. Serve una politica del fare, ma soprattutto del rendere conto. Perché chi lavora per il pubblico ha il dovere di rispondere al pubblico. E noi continueremo a vigilare affinché questo accada, senza più alibi.”

E’ quanto dichiarano l’On. Chiara Tenerini – Deputata Forza Italia e Elisa Amato – Segretaria Forza Italia Comune di Livorno

In foto l’inaugurazione del ponte provvisorio alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Tre Ponti: “a che punto siamo davvero? Regione e Genio Civile lo dicano ora”