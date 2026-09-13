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Tre Ponti, BL: un cantiere fermo, una città che attende risposte

Aree pubbliche

13 Settembre 2026

Tre Ponti, BL: un cantiere fermo, una città che attende risposte

Livorno 13 settembre 2026

Buongiorno Livorno interviene sul nuovo ponte in costruzione al posto dei “vecchi” Tre Ponti ormai demoliti da tempo e chiede conto di come mai di proceda così lentemente. Di seguito la nota di Buongiorno Livorno:

“Negli ultimi tempi, ai Tre Ponti, si è visto quello che potremmo definire ironicamente il “pienone”: quattro operai impegnati nella posa dei ferri per i massicci capitelli destinati a sostenere il nuovo ponte in acciaio corten. In altre giornate gli operai sono stati anche meno.

L’impressione complessiva del cantiere è misera e avvilente: un’organizzazione che appare inadeguata, quasi dilettantistica, soprattutto se rapportata alla portata dell’opera.

Parliamo infatti della più grande opera infrastrutturale della città da molti anni a questa parte. Un’opera che, per giunta, accumula un ritardo gravissimo rispetto ai tempi previsti e che sembra gestita in modo tale da produrre pochissimo, quasi come se la perdita di tempo fosse diventata parte del metodo.

A questo punto la domanda nasce spontanea: perché si procede così lentamente?

Ci sono forse difficoltà tecniche, contrattuali o finanziarie che non vengono raccontate? Il clima di silenzi, mezze verità e comunicazioni vaghe che da tempo circonda quest’opera non può essere giustificato con le normali complessità quotidiane di un cantiere.

Ci auguriamo che qualcuno racconti come stanno veramente le cose: perché un’impresa si è ritirata, perché non le sono state applicate penali, perché non sono state escusse le fideiussioni, perché è arrivata una nuova impresa che partecipava al consorzio ma della quale si sa poco o niente, perché invece della pura, semplice e completa verità si preferisce continuare a dare informazioni a mezzo stampa e ben vaghe e disarticolate?

Tutti i livornesi aspettano che quest’opera venga completata e che si metta finalmente in sicurezza quella zona del Rio Ardenza che da ormai troppi anni è colpita da pesantissimi danneggiamenti.

Da quando, con una decisione scellerata, il Comune autorizzò il rinterro della zona di Banditella da parte di Bellabarba con i materiali provenienti dallo scavo delle gallerie di Montenero, causando il riempimento di quella che era una naturale Cassa di espansione del Rio Ardenza e richiedendo negli anni studi idraulici che raccomandarono iniziative mai completate da parte di chi ne era responsabile negli anni, da ultimo il Genio Civile della Regione Toscana.

Come Buongiorno Livorno, nei giorni scorsi abbiamo presentato in Consiglio Comunale una mozione che impegna Sindaco e Giunta a voler formalmente esprimere alla Regione Toscana il disappunto del Consiglio Comunale di Livorno nei confronti del Genio Civile della Regione Toscana (Area vasta Livorno-Lucca-Pisa) ed a relazionare il Consiglio in tempi brevi.

Siamo praticamente certi che se la valutazione di questa mozione avvenisse a scrutinio segreto, i favorevoli includerebbero numerosi consiglieri di Maggioranza.

Diamo difatti per scontato che nessun consigliere (e che dire di Sindaco e Giunta?) possa essere soddisfatto di come stanno andando avanti le cose nella gestione di una così importante opera infrastrutturale della nostra città”.