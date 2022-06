Home

Tre Ponti, deserta l’asta dell’affidamento della spiaggia

16 Giugno 2022

Livorno 16 giugno 2022

Continuano anche quest’anno i problemi di affidamento in gestione della spiaggia dei tre ponti

Nessuno si è fatto avanti per prendere in concessione l’area

E’ quanto si legge sulla pagina del Comune di Livorno che ha aggiornato la situazione e che di seguito copiamo ed incolliamo

Data di scadenza:

Mercoledì, 15 Giugno, 2022

AGGIORNAMENTO DEL 15 GIUGNO: si comunica che sono scaduti i termini dell’avviso (ore 13.00 di mercoledì 15 giugno) e che, entro la suddetta scadenza, non è stata presentata alcuna offerta

————————-

Si pubblica in allegato l’avviso pubblico, approvato con Determina Dirigenziele n. 3606 del 3 giugno 2022, per l’affidamento in gestione della spiaggia denominata “Tre Ponti”

Il Comune di Livorno, infatti, intende procedere, mediante confronto concorrenziale – nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione – all’affidamento a terzi, delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, n. 43/2001, di cui è titolare, relativamente all’area demaniale marittima, denominata “Tre Ponti”, e alla successiva autorizzazione al fine di esercitarvi attività turistico – ricreative, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi, finalizzate a migliorare le condizioni di accesso e valorizzarne la fruibilità, anche per attività ludico-sportive, da parte degli utenti, limitatamente alla stagione balneare 2022.

La procedura di selezione del soggetto verrà svolta, nel rispetto delle misure di contrasto al COVID-19, previste dalla legge, in seduta pubblica, il giorno giovedì 16 giugno 2022, alle ore 10.00, presso la Sede Comunale, Sala Contratti, secondo Piano del Palazzo Comunale, Piazza del Municipio, 1.

Il procedimento, si concluderà in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economica più alta, mediante massimo rialzo dell’importo posto a base di gara (€ 3.374,00 )con specifica indicazione anche della percentuale di rialzo.

I soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 15 giugno 2022, un plico contenente tutta la documentazione, specificata nel bando.

Il plico potrà essere consegnato a mano o pervenire a mezzo servizio postale pubblico o agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Livorno, Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico (piano terreno, Palazzo Civico, piazza del Municipio n. 1) che provvederà a registrare in arrivo il plico ed a consegnarlo al Settore sopra specificato.

Il plico contenente la documentazione di partecipazione alla presente procedura e l’offerta economica, deve risultare sigillato con bolli di ceralacca, oppure controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve essere indirizzato al Comune di Livorno, Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa

Il plico dovrà recare esternamente, oltre il nominativo del mittente, la seguente annotazione: “NON APRIRE: AVVISO MEDIANTE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALL’AREA DEMANIALE MARITTIMA SPIAGGIA DENOMINATA ” TRE PONTI”, PER LA STAGIONE BALNEARE 2022”

Si avverte che, oltre detto termine, non resta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Informazioni e visione delle aree

Eventuali informazioni possono essere richieste, mediante posta elettronica ordinaria, all’indirizzo turismo@comune.livorno.it

Ai fini della richiesta dichiarazione di aver preso conoscenza della destinazione e delle condizioni di fatto e di diritto attuali del bene stesso e di aver valutato le condizioni anzidette tali da consentire l’offerta presentata si fa presente che le aree sono liberamente accessibili al pubblico

