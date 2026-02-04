Home

Cronaca

4 Febbraio 2026

Tre ponti, interrogazione di Forza Italia su ritardi, interruzione lavori, e aggravi di costi

Livorno 4 febbraio 2026 Tre ponti, interrogazione di Forza Italia su ritardi, interruzione lavori, e aggravi di costi

“I lavori per la messa in sicurezza della foce del rio Ardenza e la realizzazione del nuovo ponte ai Tre Ponti, a Livorno, sono stati affidati nell’ottobre 2022, con un cronoprogramma che prevedeva una durata di 18 mesi e un costo complessivo superiore ai 7 milioni di euro. Ad oggi sono trascorsi circa 40 mesi dall’avvio dell’iter operativo dell’opera, oltre il doppio dei tempi previsti in sede di appalto, senza che il nuovo ponte risulti completato né che sia stato indicato con chiarezza un termine certo di conclusione dei lavori”. È quanto affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione, e il consigliere comunale di Livorno, Alessandro Guarducci. L’intervento è di competenza della Regione Toscana ed è stato appaltato tramite il Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

“Secondo quanto riportato recentemente dalla stampa – proseguono – la ditta incaricata della realizzazione dell’opera avrebbe formalmente rinunciato all’incarico, determinando l’interruzione totale dei lavori e rendendo necessario l’avvio di una nuova procedura di riaffidamento. Tale circostanza comporta inevitabili ulteriori ritardi, possibili incrementi dei costi e un aggravio complessivo a carico della collettività, oltre a gravi disagi per cittadini e attività economiche di un’area strategica della città di Livorno. Il ponte Bailey, installato il 15 novembre 2023, comporta un costo di noleggio stimato in circa 25.000 euro mensili, interamente sostenuto dalla Regione Toscana, costo che continua a maturare anche in presenza di un cantiere di fatto fermo”.

Per queste ragioni Forza Italia chiede al Presidente della Regione e all’assessore competente se “la Giunta sia stata formalmente informata del ritiro della ditta incaricata della realizzazione del nuovo ponte ai Tre Ponti e quali atti ufficiali attestino tale circostanza e se, sulla base delle risultanze istruttorie, emergano criticità, ritardi o inadempienze riconducibili alla stazione appaltante regionale; se sia già stato definito, o sia in corso di definizione, un nuovo cronoprogramma per il riaffidamento dei lavori e per la conclusione dell’opera, e con quali tempistiche previste”. Nell’interrogazione si chiede anche “quale sia, ad oggi, il costo complessivo sostenuto dalla Regione Toscana per il ponte Bailey”, se “la Regione intenda attivare azioni di tutela economica nei confronti del soggetto esecutore uscente o adottare misure per contenere l’aggravio di costi a carico della collettività”, e infine “se la Giunta regionale non ritenga necessario assumere iniziative straordinarie per accelerare la conclusione dell’intervento”.