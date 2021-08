Tre Ponti, niente ombrelloni, bando di “mezza estate” andato deserto

Home

8 Agosto 2021

Nessuna domanda per la concessione dei Tre Ponti. “Bando tardivo di mezza estate?”

Livorno 8 agosto 2021

Nessuna domanda per il bando di concessione dei Tre Ponti

Il Comune di Livorno ha pubblicato il 23 luglio un avviso con scadenza 3 agosto per la concessione stagionale (estate 2021) dell’area demaniale marittima della Spiaggia dei Tre Ponti, da attrezzare per la balneazione.

Il prezzo a base di gara era di 3.125,00 euro, determinato applicando la normativa minima vigente. La concessione sarebbe stata aggiudicata al soggetto che avrebbe presentato il prezzo più alto, in base al criterio del massimo rialzo oltre, ovviamente, al rispetto di tutte le clausole previste dal capitolato

Le offerte dovrevano pervenire all’URP del Comune di Livorno entro le ore 10 di martedì 3 agosto. All’’apertura pubblica delle buste alle ore 15 di martedì 3 agosto, presso la Sala Contratti al secondo piano del Palazzo Comunale non ci sono state domande

La concessione finalizzata a migliorare le condizioni di accesso alla spiaggia e a valorizzarne la fruibilità per attività turistico–balneari, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della normativa anti-Covid. offriva al soggetto gestore:

una parte di arenile di 600 metri quadrati,

I gestori dovevano:

garantire il servizio giornaliero di assistenza e salvataggio dei bagnanti e la pulizia periodica della spiaggia

rendere disponibili in loco le attrezzature obbligatorie di salvataggio e di primo soccorso

Potevano svolgere attività di noleggio lettini e ombrelloni ma senza preventiva posa in opera:

le attrezzature di confort dovranno pertanto essere posizionate in presenza degli utilizzatori ed essere rimosse a fine noleggio, e comunque a fine giornata.

Per 43 giorni di concessione al costo minimo di 74 euro al giorno per il concessionario, con 2 mesi (giugno e luglio) di stagione già perduta, e con molti possibili gestori che magari hanno iniziato la loro attività stagionale dall’apertura in altri lidi il risultato come logico immaginare è stato quello del bando andato deserto. “Forse è stato un bando tardivo di mezza estate?”

