23 Dicembre 2024

Tre punti sotto l’albero per il Volley Livorno

Livorno 23 dicembre 2024

Volley Livorno batte la Pallavolo Follonica in tre set e si conferma in testa alla classifica

Ci sono tre punti sotto l’albero della Bi.Emme Service Volley Livorno. Nell’ultimo impegno ufficiale del 2024, le gialloblù hanno superato in tre set la Pallavolo Follonica davanti al proprio pubblico (25-12, 25-11, 25-22) tirando fuori ancora una volta una prestazione di ottima qualità.

Con questa vittoria, la seconda nel giro di poco più di 24 ore dopo il successo per 3-0 sulla Pallavolo Follonica nel turno infrasettimanale di giovedì scorso, la Bi.Emme Service chiude quest’anno solare al primo posto in classifica a quota 31 punti a pari merito con il Delfino Volley Pescia, ma con un successo in più rispetto alle rossoblù, con Porcari terza a -4 dalla coppia di testa dopo aver ceduto il passo nello scontro diretto contro Pescia.

Replicando quanto fatto ad Agliana, anche con Follonica il Volley Livorno parte subito forte. Melosi e compagne iniziano la partita mettendo a terra 8 punti in fila. Le ospiti cercano di scuotersi e di riportarsi a contatto, ma le ragazze di coach D’Alesio non concedono spazi di manovra alle avversarie e si portano a casa il set per 25-12.

Nel secondo parziale, la Bi.Emme Service scappa subito via sul 6-1. Non appena Follonica torna sotto nel punteggio (7-5), le gialloblù piazzano un altro break e volano sul +12 (20-8). A scrivere la parola fine su questo set ci pensa un muro di Melosi per il 25-11.

Al ritorno in campo, la Pallavolo Follonica tira fuori il proprio carattere e sale rapidamente 3-0. La Bi.Emme Service non si scompone e risponde con un contro-break di 5-0 che costringe le ospiti a chiamare timeout. Follonica non ha intenzione di arrendersi facilmente e ritrova la parità sul 9-9. Il Volley Livorno cerca di nuovo la fuga (13-10), ma la Pallavolo Follonica ricuce di nuovo il distacco (13-13).

Le gialloblù scalano un’altra marcia e mettono sei punti tra sé e le avversarie (22-16). Follonica torna in scia e coach D’Alesio chiama timeout sul 24-22. Subito dopo il minuto chiamato dalla Bi.Emme Service, un’incomprensione tra Cavallini e Fartushniak fa partire i titoli di coda sulla partita regalando il successo alla Bi.Emme Service.

«È stata una partita difficile da affrontare. – ha commentato a fine gara Eleonora Passaglia, centrale della Bi.Emme Service Volley Livorno – Abbiamo avuto una settimana faticosa, con il turno infrasettimanale in mezzo, e sapevamo di dover dare il massimo per rimanere in testa alla classifica. Follonica è un’ottima squadra che ha fatto finora dei grandi risultati. Eravamo consapevoli che dovevamo giocarla mettendoci tanta attenzione e ripartire da quanto fatto con Agliana giovedì. Tutto è andato, abbiamo fatto una prestazione di squadra davvero eccezionale e ora ci godiamo le feste al meglio dopo questa vittoria».

