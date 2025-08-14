Home

Tredicenne sorpreso alla guida di moto d’acqua, multa da 3670 euro

14 Agosto 2025

I militari dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, durante il pattugliamento della costa con il battello GC B60 nell’ambito dell’Operazione Mare e Laghi Sicuri, in prossimità della costa tra Cecina e Vada, hanno individuato e fermato una moto d’acqua alla cui guida si trovava un ragazzo Olandese di soli 13 anni in compagnia del padre.

Nella circostanza veniva accertato che il tredicenne era munito del laccetto di sicurezza, prova inconfutabile che stesse guidando la moto d’acqua.

I militari provvedevano ad intimare al padre del ragazzo, munito di patente nautica, di mettersi alla guida e rientrare nel porto di Cecina dove era stato noleggiato il mezzo nautico.

I due turisti venivano convocati negli uffici del comando di Cecina dove veniva elevata, al padre del ragazzo, una sanzione di € 3670,33 per violazione delle norme di sicurezza del Codice della Nautica da diporto.

Sempre alta la vigilanza della Guardia Costiera, particolarmente rafforzata nel periodo ferragostano, per garantire la fruizione in sicurezza di mari e spiagge.

La raccomandazione fatta dagli uffici operativi del Comando della Guardia Costiera di Livorno è sempre quella di vivere il mare con la massima prudenza, sia da parte dei diportisti che dei bagnanti, con la consapevolezza che gesti irresponsabili possono essere pericolosi per sé e per gli altri.