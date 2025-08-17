Home

Eventi

Tredicesima giornata di corse, questa sera presente anche Miss Caprilli. Il programma

Eventi

17 Agosto 2025

Tredicesima giornata di corse, questa sera presente anche Miss Caprilli. Il programma

Livorno 17 agosto 2025 Tredicesima giornata di corse, questa sera presente anche Miss Caprilli. Il programma

Tredicesima giornata della stagione estiva all’ippodromo “Federico Caprilli” con sei corse in programma, inizio alle ore 20:45 e apertura dei cancelli alle 19:45 con servizio bar attivo.

I nomi delle corse ricordano i luoghi più noti del lungomare livornese parchè non si può venire in questa città senza tuffarsi in mare!

Dopo aver ospitato le ragazze che aspiravano al titolo di Miss Livorno, questa sera avremo la vincitrice tra quelle che si sono presentate all’ippodromo il 24 luglio: Ilaria Frasca, Miss Caprilli 2025.

LE CORSE

Il Premio Mario Fusai, è una handicap per i 3 anni sui 1.950 metri dove Celeber può fare l’immediato bis, avendo vinto recentemente sulla pista. Far Oer, anche lui già a segno a Livorno, e Sentiero (rientrato di recente e al primo handicap in carriera) le alternative.

Il Premio Sassoscritto, è una condizionata per i cavalli Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1.950 metri. La scuderia Clodia presenta due cavalli, Bomirta da Clodia e Zittibuonidaclodia, che puntano a fare l’en plein. Il loro compagno d’allenamento, Maniskin da Clodia, non parte battuto.

Il Premio Cala del Leone è un handicap per le femmine di 3 anni 1.950 metri. Brienza e Pride and Glory sono terminate nell’ordine il 27 luglio e, visto i rispettivi stili di corsa, potrebbero terminare ancora così. Attenzione a Sopran Valchiria che arriva fresca di vittoria meranese.