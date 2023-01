Home

"Tregua fiscale" a cittadini e imprese in difficoltà, il Governo concede, l'Amministrazione comunale dice No"

19 Gennaio 2023

"Tregua fiscale" a cittadini e imprese in difficoltà, il Governo concede, l'Amministrazione comunale dice No"

ROMITI (FDI): “NESSUNA TREGUA FISCALE A LIVORNO PER CITTADINI E IMPRESE ”

Livorno, 19 gennaio 2023:

“Con la delibera numero 12 del 17 gennaio u.s. il PD non ha accettato questa “tregua fiscale” che il Governo ha concesso ai cittadini e alle imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del Covid-19 e dell’impennata dei costi energetici. La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) –ha dato la possibilità ai comuni italiani di stralciare le cartelle sotto i mille euro. In automatico a marzo 2023 si cancellavano gli interessi accumulati e le sanzioni aggiuntive per i ritardi nei pagamenti delle multe e delle tasse comunali come Tari e Imu che fanno riferimento ai debiti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2015.

A Livorno, invece, la sinistra ha deciso di non aderire a tale beneficio previsto dalla legge statale e si dimostra a favore di uno Stato sempre aggressivo e punitivo verso chi è in difficoltà. Il nostro sistema sanzionatorio in campo amministrativo si attesta, dal 120% al 220% dell’imposta, negli altri paesi ci si ferma al 60%’. I contribuenti per effetto del periodo covid e delle scarse risorse economiche per pagare i tributi ordinari sono in forte difficoltà e le sanzioni non possono essere una sorta di esproprio verso cittadini e imprese”. Lo dichiara Andrea Romiti, Coordinatore Comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Livorno.

