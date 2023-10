Home

Treni, Capecchi (FdI): "Nonostante il maltempo, eccessivi disagi in tutta la Toscana"

19 Ottobre 2023

Treni, Capecchi (FdI): “Nonostante il maltempo, eccessivi disagi in tutta la Toscana”

Firenze, 19 ottobre 2023

“Il maltempo di queste ore sta provocando importanti disagi al nostro trasporto ferroviario ma la mole dei nubifragi non può giustificare la paralisi dei treni avvenuta questa mattina.

Comprendiamo la cancellazione di alcuni treni nella tratta tra Pisa e Livorno nelle prime ore della mattina considerando gli allagamenti nella città labronica ma allo stesso tempo, riteniamo che;

il servizio ferroviario non possa bloccarsi in questo modo.

Ci sono persone partite da Livorno, Pisa, Pistoia e Prato che sono arrivate sul posto di lavoro a Firenze con ritardi anche fino a un’ora e mezzo (considerando i mezzi cancellati e i ritardi accumulati dai treni).

Ci chiediamo perché si sia verificato un guasto nei pressi della stazione di Livorno intorno alle 9 e 30 cioè dopo ore dal nubifragio.

Un guasto che ha comportato la cancellazione di alcuni treni e ulteriori ritardi. E poi registriamo treni cancellati su tutte le tratte: da Borgo San Lorenzo a Chiusi.

Attendiamo la risposta dell’assessore Baccelli alla nostra interrogazione sul servizio ferroviario toscano, in cui chiediamo delucidazioni sui numerosissimi disagi nei mesi di settembre e ottobre aggiungendo anche quanto successo questa mattina.

Chiederemo, inoltre, come pensa di intervenire la Regione nei confronti di Trenitalia, anche con riferimento alla notizia di oggi per cui la Corte di Cassazione, nel caso di ritardi consistenti, ha stabilito che il cittadino ha diritto al rimborso del biglietto ma anche al risarcimento del danno esistenziale che comporta il ritardo.

All’interrogazione si aggiunge la nostra richiesta di audire nuovamente Trenitalia e Rfi in Quarta Commissione. Già una volta abbiamo ascoltato le società in Commissione e in quell’occasione avevano promesso che il servizio sarebbe migliorato grazie agli investimenti e l’entrata in funzione di nuovo materiale rotabile. In realtà sembra che questo investimento, seppur necessario, non stia apportando sufficienti migliorie al servizio.

Da anni denunciamo il peggioramento del servizio ferroviario che è l’unico mezzo di trasporto che molti toscani possono utilizzare per arrivare a lavoro o andare a scuola o semplicemente spostarsi nella nostra Regione.

A un servizio ferroviario inefficiente si sommano i problemi, soprattutto la mattina, del servizio di trasporto pubblico locale.

Non disporre di un servizio di trasporto pubblico efficiente determina un grave peggioramento della qualità della vita dei cittadini. Inoltre porta i toscani a utilizzare di più le autovetture private determinando così un aumento del traffico e una ricaduta negativa sull’inquinamento ambientale che sono nettamente in controtendenza con le politiche green tanto care al Pd”

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti Alessandro Capecchi.

