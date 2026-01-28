Home

Treni: lavori sulla Firenze-Pisa, modifiche alla circolazione ferroviaria

28 Gennaio 2026

Treni: lavori sulla Firenze-Pisa, modifiche alla circolazione ferroviaria

Livorno 28 gennaio 2026 Treni: lavori sulla Firenze-Pisa, modifiche alla circolazione ferroviaria

REGIONALE TOSCANA, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FIRENZE – PISA

dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

canali di acquisto Trenitalia aggiornati dal 17 gennaio

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio per lavori programmati di manutenzione straordinaria tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa.

La circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa è sospesa.

Restano invariati i servizi tra Firenze – Empoli – Siena e tra Empoli e Firenze Castello.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla relazione Firenze SMN – Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola tra le due le località che effettuerà fermate intermedie a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, S.Donnino, Le Piagge, Firenze Rifredi.

Quelli in servizio sulla linea Firenze – Pisa diretti a La Spezia, Grosseto, Livorno, e Campiglia/Piombino saranno limitati o avranno origine da Pisa Centrale.