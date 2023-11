Home

23 Novembre 2023

Treni, RFI: Linea Firenze -Empoli, circolazione sospesa nel fine settimana. Le modifiche alla circolazione

Firenze, 15 novembre 2023 – Treni, RFI: Linea Firenze -Empoli, circolazione sospesa nel fine settimana. Le modifiche alla circolazione

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha programmato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli nei fine settimana 18/19 e 25/26 novembre ed i giorni 4/5 gennaio 2024. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino (FI).

TRENITALIA, TOSCANA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALI TRA FIRENZE E EMPOLI

Circolazione interrotta tra Firenze SMN ed Empoli

Riprogrammazione dell’offerta ferroviaria Alta Velocità e Regionale

Treni Alta Velocità

Roma – Firenze – Genova le sei Frecce in programma giornalmente tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte saranno deviate via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina.

I Treni Regionali

Durante l’interruzione saranno riprogrammati i servizi sulle linee:

1 Firenze – Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus.

2 Firenze – Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli, i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Castelfiorentino da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi.

3 Firenze – Empoli da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Castelfiorentino da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.

Durante il fine settimana i treni saranno interessati da allungamenti dei tempi di percorrenza, modifiche di percorso, cancellazioni totali o limitazioni di percorso e sostituzioni con autobus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la riprogrammazione del proprio viaggio.

Si informa che durante lo svolgimento della Maratona di Firenze domenica 26, gli autobus sostitutivi tra Castelfiorentino e Firenze SMN effettueranno il servizio a Firenze Rifredi. La tratta tra Firenze Rifredi e Firenze SMN e viceversa potrà essere effettuata in treno

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

