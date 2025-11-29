Home

29 Novembre 2025

Cecina (Livorno), 29 novembre 2025 Trenitalia annuncia il ritorno del Freccia Rossa a Cecina a partire da metà dicembre

Dal 14 dicembre, giorno in cui prende il via l’offerta invernale di Trenitalia, sarà attiva la fermata del Frecciarossa di Trenitalia a Cecina (LI), con monitoraggio sull’utilizzo.

Si tratta del Frecciarossa (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini) 8606 in direzione Genova/Torino, che effettuerà la fermata a Cecina alle ore 9.10, mentre l’8623 in direzione Roma partirà da Cecina alle ore 19.48.

Il Frecciarossa riprende il servizio che era stato effettuato dal Frecciabianca fino allo scorso agosto. Trenitalia ha in corso un importante ammodernamento della flotta che prevede la progressiva sostituzione dei Frecciabianca con i più confortevoli Frecciarossa. L’obiettivo è quello di innalzare il livello di servizi a bordo continuando a prestare attenzione anche ai viaggiatori abituali.