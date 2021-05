Home

Cronaca

Trentennale ratifica Convenzione diritti dell’infanzia, Comune e Gazebo si illuminano di blu

Cronaca

25 Maggio 2021

Trentennale ratifica Convenzione diritti dell’infanzia, Comune e Gazebo si illuminano di blu

Per il trentennale della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia Palazzo Comunale e Gazebo della Terrazza si illuminano di blu

Il Comune ha aderito all’iniziativa dell’Unicef

Livorno, 25 maggio 2021

Il 27 maggio 2021 in occasione del trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia, Palazzo Comunale ed il Gazebo alla Terrazza Mascagni si illumineranno di blu.

Il Comune di Livorno, infatti, ha aderito all’iniziativa “Lunga vita ai diritti” lanciata dal Comitato Italiano per l’Unicef per celebrare questa ricorrenza.

Per l’occasione, inoltre, tutte le scuole cittadine hanno ricevuto, in formato digitale, copia del materiale realizzato per l’occasione dal Comitato Italiano UNICEF: si tratta di una locandina dedicata al trentennale, di una brochure che ripercorre la storia e i tratti fondamentali della Convenzione e del testo della Convenzione stessa.

Prodotto anche un video sul tema.

L’iniziativa è promossa anche da ANCI sulla base dal Protocollo ANCI – UNICEF, teso a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nell’ambito del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti.

Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, la Convenzione è diventata testo fondamentale per il lavoro quotidiano di tutti coloro che si occupano di infanzia ed adolescenza nei 196 paesi che l’hanno ratificata.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha garantito a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo: bambini e adolescenti non più come oggetto di cura ma come soggetto di diritto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin