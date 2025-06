Home

Sport

Calcio

Triangolare di calcio per l’Afasia, un forte spirito per la solidarietà

Calcio

22 Giugno 2025

Triangolare di calcio per l’Afasia, un forte spirito per la solidarietà

Livorno 22 giugno 2025 Triangolare di calcio per l’Afasia, un forte spirito per la solidarietà

Nel suggestivo scenario del Centro Sportivo Livorno 9, si è svolto con grande successo il Torneo Triangolare di Calcio per l’Afasia, un evento benefico promosso a sostegno dell’Associazione Afasici Toscano APS.

Protagoniste della giornata sono state tre squadre – Carducci/Endas Colline, CRAL CGIL e Istruttori Livorno 9 – unite dalla passione per il calcio e da un forte spirito di solidarietà. Emozionanti i momenti vissuti in campo, dal rigore calciato dal capitano amaranto Andrea Luci al ritorno in grande forma del direttore marketing Maurizio Laudicino.

Il trofeo è stato meritatamente conquistato dalla Squadra Istruttori Livorno 9 per il suo impegno e spirito sportivo, mentre una targa è stata conferita all’U.S. Livorno 1915 per il sostegno concreto all’iniziativa. A r

endere speciale il pomeriggio, la presenza allegra e coinvolgente dei clown di corsia I Libecciati, che hanno portato sorrisi a grandi e piccini.

L’evento ha raccolto complessivamente 515 euro – attraverso donazioni, vendita solidale del libro “I Racconti di Lisa & Federico” e delle magliette AFASIA.TV – che saranno devoluti interamente al progetto logopedico dell’Associazione.

Un ringraziamento sincero va a tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione: insieme a Monica Puccini e Paolo Mantellassi, al presidente Andrea Lombardi e a Cosimo Ratano per il supporto logistico. Un pensiero speciale anche ai “Ragazzi” della Casa Circondariale di Livorno che, un anno dopo aver realizzato una maglia contro la violenza sulle donne dedicata a Giulia Cecchettin, hanno permesso che il contributo raccolto con quel gesto tornasse ancora una volta a fare del bene.

Una giornata all’insegna del cuore, dello sport e del sogno di unire le persone per una causa nobile.