Home

Sport

Triathlon Sprint di Livorno, la festa più bella!

Sport

10 Ottobre 2022

Triathlon Sprint di Livorno, la festa più bella!

Livorno 10 ottobre 2022 – Triathlon Sprint di Livorno, la festa più bella!

Di Serena Rossi

Si è tenuto domenica 9 ottobre il consueto appuntamento cittadino con la gara su distanza sprint che ha visto la partecipazione di quasi duecento triatleti, tra cui oltre trenta atleti di casa, dagli Youth B agli M5.

Foto di gruppo prima della partenza, insieme ai volontari FISA

Alle 13, come di consueto, è partita la competizione dalla spiaggia dei Tre Ponti, con circuito in mare nelle acque antistanti il Gabbiano.FISA federazione Italiana salvamento acquatico era presente in acqua per garantire la sicurezza degli atleti con i suoi soccorritori brevettati con gommone , moto d’acqua e rescue board.

La frazione di bici e di corsa sul Viale di Antignano. Anche il meteo ha dato una mano a rendere piacevole la competizione:

il mare calmissimo e caldo e il cielo nuvoloso hanno consentito ai triatleti in gara di concentrare tutte le proprie energie sullo sforzo agonistico, senza l’ulteriore problema del mare mosso, del vento o del caldo.

Tantissimi i podi per la Livorno Triathlon. Innanzitutto il terzo posto assoluto di Anita Gheraldoni, che chiude la gara in 1 ora e 3′

Podio Assoluto Femminile

Pregevole anche il quarto posto di Margherita Voliani che è prima nella categoria Youth B femminile.

Bene anche le altre triatlete livornesi: Arianna Gigoni (S4) che è sesta assoluta e prima della sua categoria, Simonetta Bernardini (M4), settima assoluta e prima di categoria, Serena Rossi (M2), ottava assoluta e prima di categoria, Annalisa Basini (M3), nona assoluta e prima di categoria.

Ottimi risultati anche in campo maschile:

tra i giovani, Lorenzo Scali è quarto assoluto e primo di categoria Youth B, con un tempo di 58′ e 34”; tra gli Age Francesco Balestrini è settimo assoluto e primo di categoria M2, Elia Rigatti si piazza decimo assoluto e conquista il podio d’argento nella categoria S3.

Lorenzo Scali all’inizio della frazione di corsa

Numerosi i podi maschili:

nella categoria S2, Matteo Chiesa è terzo; nella categoria S4 Lorenzo Rossi e Andrea Martinelli si aggiudicano rispettivamente il secondo e il terzo posto; nella categoria M2 Gabriele Baroni è terzo (a soli 8″ dal secondo); nella categoria M4, l’immancabile Sandro Prosperi sale sullo scalino più alto del podio e, infine, nella categoria M5 Riccardo Fraschetti si aggiudica il podio di bronzo.

Oltre ai podi, segnaliamo i pregevoli quarti posti – a una manciata di secondi dai terzi – nelle rispettive categorie da parte di Davide Scherlij (S4), Federico Grassi (M1) e del “Presidentissimo” Fabio Quaglierini.

Grassi e Basile all’inizio della frazione di corsa

tutti è stata una splendida giornata di sport, arricchita dalla presenza dei tecnici e degli atleti del settore giovanile che, unitamente ai genitori, hanno lavorato tanto per creare le condizioni migliori per una gara piacevole e sicura.

Un ringraziamento speciale va quindi a loro, ai giovani triatleti della Livorno Triathlon che prima hanno lavorato sodo per aiutare ad allestire il campo gara e poi hanno sostenuto, incoraggiato e applaudito ogni singolo atleta dalla partenza all’arrivo, con un sorriso per tutti, senza guardare al colore del body o al nome della squadra, consapevoli che la fatica agonistica va sempre sostenuta e rispettata e che lo sport deve unire e non dividere.

I meravigliosi bimbi e i loro tecnici

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin