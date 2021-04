Home

Triathlon sul lungomare di Antignano, le modifiche alla viabilità

30 Aprile 2021

Triathlon sul lungomare di Antignano, le modifiche alla viabilità

Domani, sabato 1° maggio

Modifiche alla viabilità per una gara di triathlon sul lungomare di Antignano

Livorno, 30 aprile 2021

È in programma per domani, sabato 1° maggio, la “Triathlon Sprint Città di Livorno”, gara di triathlon organizzata dall’Associazione Sportiva X Team.

Le frazioni podistiche e ciclistiche della competizione interesseranno alcuni tratti del lungomare di Antignano e comporteranno alcune modifiche alla circolazione e alla sosta:

dalle ore 8 alle ore 15.30 divieto di sosta con rimozione forzata lungo il marciapiede lato mare del viale di Antignano, di via Pendola e del tratto di viale Vespucci compreso tra via Pendola e via don Renzo Gori; dalle ore 12.30 alle ore 15.30 divieto di transito negli stessi tratti di lungomare e nelle vie traverse con senso di marcia ad immissione nel percorso sul lungomare.

