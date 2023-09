Triathlon trofeo CONI, secondo posto per il quartetto del Triathlon Toscana

Sport

26 Settembre 2023

Il Triathlon Toscana conquista il secondo posto nell’edizione 2023 del Trofeo CONI vinto della Rappresentativa del Lazio.

Un bellissimo risultato ottenuto dal quartetto:

RA Femmine: BERTOLUCCI SVEVA LIVORNO TRIATHLON; BELLNI REBECCA LIVORNO TRIATHLON

RA maschi: KAMMAKH ANUAR LIVORNO AQUATICS; ANGELI ANDREA FDM TRI,

accompagnati dal tecnico Laino Francesco, responsabile giovanile Regione Tosacana.

Gli atleti ed atlete si sono cimentati nelle tre discilmpline, 300 metri di nuoto, 3 km di bici, terminando la staffetta con 1700m di corsa.

Alla partenza il giovane Livornese Anuar Kammakh, bracciata dopo bracciata esce dall’acqua quinto, veloce in zona cambio inizia un’agguerrita rimonta tra gli atleti più forti tra le 17 regioni presenti. Con la bici lotta ad ogni rilancio su di un percorso lineare e molto veloce, lasciando la bici in zona cambio si lancia all’inseguimento degli atleti della Lombardia e Liguria.

In zona touch è il turno della prima ragazza, Bertolucci Sveva (Livorno Triathlon) che con la solita impassibile determinazione continua la rimonta, uscendo dall’acqua seconda e senza lasciare respiro alle avversarie costruisce una fase di bici e poi di corsa inimmaginabile passando in prima posizione, accumulando più di un minuto di vantaggio.

Nell’area cambio l’aspetta il giovane Angeli Andrea (FDM Triathlon) Classe 2011 che inizia la fase di nuoto in vantaggio, mantanendolo anche in bici, ma trovandosi a lottare sino all’ultimo metro nella fase di corsa arriva in zona toach con le compagini inseguitrici Lombardia e Liguria.

È il momento dell’ultima staffettista Rebecca Bellini (2010 Livorno Triathlon) che si lancia in acqua determinata a far bene, sin dalle prime bracciate l’atleta riesce a cambiare la gara riconquistando la seconda posizione, uscendo dall’acqua all’inseguimento dell’ atleta lombardada.

Gara in bici in solitaria visto il distacco tra lei e la prima, con un lento ma perentorio avvicinamento delle atleta ligure e pugliese accende l’entusiasmo con una zona cambio veloce. La Bellini si lancia sul percorso podistico dove lotta sino alla fine per conservare la posizione e portare la staffetta al successo grazie ad un’ottima performance. Alla fine esplode la gioia di tutti per un podio desiderato ed un argento meritato.

Abbracci con i compagni e l’allenatore Laino che ha saputo trovare la strategia migliore affidando ad ognuno la giusta frazione.

”Al di là del podio che questi ragazzi meritavano” dice il Tecnico Laino, ” è stato fondamentale il legame che si è creato e l’affiatamento tra i ragazzi, non solo all’interno del gruppo Triathlon Toscana ma anche con i ragazzi delle altre regioni, alcuni dei quali conosciuti durante l’esperienza sul posto”.