Tributo a Lucio Battisti, un concerto strepitoso della temporary Band

20 Ottobre 2025

Tributo a Lucio Battisti: il Teatro Quattro Mori in festa tra emozione e musica vera

Una serata di pura magia quella andata in scena ieri al Teatro Quattro Mori, dove la Temporary Band ha reso omaggio al genio senza tempo di Lucio Battisti.

Due ore intense di musica e ricordi, in cui le note del grande cantautore hanno risuonato con nuova forza, conquistando un pubblico che ha cantato, applaudito e si è lasciato travolgere dall’entusiasmo.

Il concerto, dal titolo Tributo a Lucio Battisti, ha proposto una scaletta che ha attraversato alcuni dei brani più amati del repertorio dell’artista, reinterpretati con arrangiamenti originali capaci di fondere rock e blues. Le sonorità potenti e moderne si sono alternate a momenti più intimi e struggenti, restituendo tutto il calore e la poesia delle melodie battistiane.

A rendere speciale la serata, oltre all’indubbia bravura dei musicisti, è stato il loro modo di vivere la musica; umili, simpatici, coinvolgenti, hanno saputo creare un dialogo autentico con il pubblico, trasformando ogni brano in una piccola celebrazione collettiva.

Le chiusure dei pezzi, curate nei minimi dettagli, sono diventate veri e propri momenti di spettacolo nello spettacolo, capaci di strappare applausi scroscianti e sorrisi commossi.

Non è mancato un toccante cameo dedicato a Franco Califano, con cui il chitarrista del gruppo ha collaborato per oltre quindici anni. Un omaggio sincero che ha aggiunto ulteriore emozione a una serata già ricca di sentimento.

Tra un brano e l’altro, i membri della Temporary Band si sono presentati al pubblico, raccontando aneddoti e accennando alle loro esperienze professionali maturate in anni di concerti in Italia e all’estero.

Storie di talento e passione, costruite con costanza e senza scorciatoie, proprio come la musica che hanno portato sul palco.

Alla fine, lunghi applausi e una standing ovation hanno salutato una performance che ha unito generazioni diverse sotto il segno di una musica che non invecchia mai.

