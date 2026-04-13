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Trionfo Akiyama Livorno a Jesolo: Lorenzo Silvestri è campione italiano

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13 Aprile 2026

Trionfo Akiyama Livorno a Jesolo: Lorenzo Silvestri è campione italiano

Livorno 13 aprile 2026

Gli atleti della palestra Akiyama Livorno sabato e domenica 11/12 aprile hanno partecipato ai campionati italiani assoluti FEDERKOMBAT a Jesolo.

La palestra Akiyama ha partecipato con Lorenzo Silvestri e Niccolò Palumbo.

Lorenzo Silvestri ha combattuto nella categoria -56kg Jr nella disciplina Kick Jitsu, vincendo sia semifinale che finale per finalizzazione al primo round costringendo gli avversari alla resa. Vincendo quindi il primo posto e il titolo di campione italiano che gli darà accesso alla selezione per vestire la maglia azzurra.

Niccolò Palumbo invece, alla sua prima esperienza in una gara di questo livello, ha combattuto nella categoria -57kg OCad sempre nella disciplina Kick Jitsu e, dopo una bella battaglia di due round, si é dovuto arrendere al giudizio degli arbitri.

Bellissima esperienza per entrambi gli atleti che hanno portato in alto la bandiera amaranto della nostra città