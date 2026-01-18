Home

18 Gennaio 2026

Livorno 18 gennaio 2026 Tripla allo scadere: Jolly Libertas beffata in casa della capolista

La Jolly Libertas va a un passo dall’impresa sul campo della capolista Costa Masnaga, uscendo sconfitta 66-65 al termine di una gara di buona intensità e qualità, decisa soltanto all’ultimo secondo.

Le amaranto tengono testa per quaranta minuti alla formazione di casa, ancora imbattuta sul proprio terreno, giocando una gara di grande personalità, rispettando alla lettera il piano partita. L’equilibrio regna sovrano per tutto il primo tempo, con continui cambi di inerzia e punteggio sempre ravvicinato. In avvio di terzo quarto Miccio e Marangoni firmano il sorpasso labronico, ma Costa Masnaga risponde prontamente con Teder e Brossmann.

Successivamente le lombarde provano l’allungo grazie a cinque canestri consecutivi di Moscarella, raggiungendo il +11, ma il Jolly Libertas non molla e resta in partita. Nel finale il Jolly mostra tutto il suo carattere: nove punti consecutivi di Botteghi riportano avanti Livorno di due 63-65. Quando il colpaccio sembra possibile, sull’ultimo possesso arriva la doccia fredda: la tripla di Cibinetto che consegna la vittoria alle locali. Per le amaranto menzioni meritate per i 19 punti e 10 rimbalzi di Botteghi, i 17 punti di Miccio e i 16 di Marangoni.

«Nonostante l’amarezza per quanto successo sul finale – commenta la capitana Allegra Botteghi – , la prestazione conferma la crescita della squadra: una rimonta di undici punti negli ultimi minuti, impensabile fino a poche settimane fa, rappresenta un segnale importante. Il campionato è ancora lungo e la Jolly Libertas ha dimostrato di poter competere con chiunque».

Jolly Libertas:

Braccagni, Marangoni 16, Sammartini 5, Botteghi 19, Sassetti 4, Rinaldi, Spagnoli, Miccio 17, Poggio 4, Poggi.

Allenatore: Andreoli L.

