Tripla e libero sul finale del Torino, il Don Bosco cade nel finale

27 Ottobre 2024

La Pallacanestro Don Bosco cede in volata al 5 Pari Torino

Non sono mancate certo le emozioni nella sfida tra la Pallacanestro Don Bosco ed il 5 Pari Torino, a partire dal fatto che il confronto, inizialmente previsto per le 18:45 al “PalaMacchia”, si è disputato alle 20:00 nel vicino “PalaCosmelli” a causa di un problema al parquet del palasport di Via Allende, pochi minuti prima del confronto.

In avvio di partita è la Pallacanestro Don Bosco ad uscire meglio dai blocchi di partenza, con il primo quarto che si dipana su ritmi più consoni ai giovani ragazzi rossoblu, entrati in campo con il quintetto composto da Dadomo, Regoli, Spinelli, Deri e Di Sacco. Alla fine dei primi 10’ i labronici sono avanti di tre lunghezze, sul 18-15. Nel secondo periodo la compagine torinese è brava ad abbassare i ritmi, il che consente ai piemontesi di prendere, da metà periodo in poi, le redini del confronto, andando all’intervallo sul +5, con il punteggio di 39-45. Nei primi 20’, ottima prova di Dadomo, già in doppia cifra, a quota 10, in 16’ di utilizzo.

Nell’intervallo coach Di Manno si fa sentire, ed al rientro sul parquet il Don Bosco aumenta i giri del proprio motore, trovando con grande continuità la retina avversaria e difendendo con grande accortezza, tanto che i torinesi segnano, nei 10’ del terzo periodo, appena 5 punti. Il parziale nel periodo è un netto 23-5 che vale il +13, sul punteggio di 57-44, all’ultima pausa.

Margine rassicurante? Non proprio, perché il 5 pari ci mette appena 4’, ed un parziale di 12-2, per riaprire la partita; da quel momento in poi è emozione pura, con il Don Bosco che mantiene il vantaggio con le unghie e con i denti, fino all’ultimo minuto, quando una tripla di Inglese a 24” dalla sirena, di fatto consegna la vittoria al 5 Pari, poi decretata dal libero di Tulumello che sigilla il 71-69 finale a favore dei piemontesi.

La Pallacanestro Don Bosco incappa così nella seconda sconfitta, su due, in volata del suo campionato, altro episodio che regalerà sicuramente una bella dose di esperienza a Regoli e compagni, come evidenziato da coach Di Manno al termine della partita: “ Anche oggi ci troviamo a commentare una sconfitta in volata, arrivata dopo aver avuto anche 13 lunghezze di vantaggio nel terzo periodo, prima di farci irretire da Torino che poi l’ha vinta, di fatto, con un tiro da tre punti nel finale. Detto questo, anche quella di oggi deve rappresentare un’esperienza di cui fare tesoro; sono sicuro che i miei ragazzi nella prossima occasione in cui si presenterà un finale punto a punto da gestire, saranno pronti e riusciremo a conquistare i due punti”.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – 5 Pari Torino 69-71

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Dadomo 13, Di Sacco 5, Marinari 11, Deliallisi 2, Crocetta 4, Lamperi 2, Balestri 9, Preziuso, Pacitto, Spinelli 5, Deri 10, Regoli 8. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa.

Parziali: 18-15; 34-39; 57-44; 69-71

