Trofeo delle Regioni, Beatrice classe 2015 conquista il 5° posto nella Solo Dance

28 Settembre 2024

Livorno 28 settembre 2024 – Trofeo delle Regioni, Beatrice classe 2015 conquista il 5° posto nella Solo Dance

Da giovedì 26 settembre presso il palazzetto di pattinaggio di Montebelluna in provincia di Treviso, ha dato inizio il 3° TROFEO DELLE REGIONI che ha ospitato le migliori pattinatrici di tutt’ Italia per gli anni 2016/2013 in tutte le specialità di free del pattinaggio Artistico a rotelle.

Un evento che vede impegnati oltre 400 atleti, tutti meritatamente presenti alle competizioni, passati con selezioni particolarmente impegnative e tutti appartenenti alla propria regione si stanno confrontando in gare per tutte le specialità.

La prima atleta che è scesa in pista per la Polisportiva La Rosa Livorno è stata NANNIPIERI BEATRICE che ha ottenuto un bellissimo quinto posto nella categoria Giovanissimi Internazionale anno 2015 per la competizione di SOLO DANCE.

Per lei è stato un debutto importantissimo che ha visto i frutti di un intenso anno di preparazione, dove ha potuto ancora una volta incantare il pubblico per la sua raffinata dolcezza e precisione durante la presentazione del suo programma di gara sulle note di Over the rainbow; colonna sonora del film Il Mago di Oz.Felici

lBeatrice ha soddisfatto l’insegnante Savi Cinzia e la coreografa e tecnico Barni Viola che l’hanno accompagnata in gara e il suo maestro di solo dance Gasperini Gabriele che l’ ha meticolosamente preparata per questo importante appuntamento.

Tutto lo staff e le pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno da casa faceva il tifo per Bea, una bambina molto promettente che affronta il pattinaggio artistico con tanta determinazione e passione.

