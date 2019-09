Home

Trofeo delle Regioni Enduro: Fabio Pampaloni si distingue con un buon 6° di classe

4 settembre 2019

Livorno 04 settembre 2019 – Ancora una volta il Trofeo delle Regioni Enduro ha riservato al mondo delle due ruote tassellate un weekend di emozioni. Location della manifestazione Colle di Tora (RI) con il Motoclub Valturano che, dopo il successo nell’organizzazione degli Assoluti d’Italia/Coppa Italia 2018, si sono cimentati nell’organizzazione dell’importante e colorato Trofeo delle Regioni. Giunta alla sua quattordicesima edizione, la manifestazione per eccellenza dell’offroad ha aperto ufficialmente in battenti sabato 31 agosto, con la consueta e sempre bellissima sfilata di presentazione delle squadre partecipanti. Partiti ai piedi del paddock, i partecipanti hanno percorso le vie del centro storico del paese. Le bandiere di tutte le regioni d’Italia hanno sventolato in alto sui cieli, fino a raggiungere il palco.

Terminati i saluti delle autorità, ad aprire le danze è stata la Sardegna, prima regione a salire sul palco per la presentazione ufficiale. Via via a seguire le rimanenti rappresentative, fino ad arrivare a Toscana e Lombardia, vincitrici 2018, ed il Lazio, regione ospitante.

Conclusa la parte più spensierata del weekend, è attivato il momento di fare sul serio. Partiti sotto un caldo sole di inizio settembre, i riders si sono cimentati dapprima nell’Enduro Test, e poi nel Cross Test. A circa metà gara un forte temporale si è presentato sul cielo di Colle di Tora, costringendo la direzione gara ad annullare la speciale fettucciata per le avverse condizioni.

Al termine di cinque speciali il verdetto finale ha visto la Lombardia vincitrice del XIV Trofeo delle Regioni e la Toscana finita al sesto posto con l’ottima prestazione complessiva dell’alfiere del Moto Club Torre della Meloria, Fabio Pampaloni (MC Torre della Meloria – Beta) che ha chiuso la difficile giornata agonistica al sesto posto assoluto in classe 450.

Anche sul fronte crossistico l’impegno del Moto Club Torre della Meloria non è stato a motore spento, con Tommaso Guarnieri (MC Torre Della Meloria – Ktm) che ha presenziato alla prova di Campionato Italiano Motocross Prestige che si è disputata a San Miniato lo scorso weekend. Non essendo rientrato nelle finali del Gruppo A, Tommaso ha preso il via nelle due finali del Gruppo B dove, senza scoraggiarsi troppo, ha portato a termine due belle manche che lo hanno visto terminare quinto assoluto grazie a un settimo e un sesto posto.