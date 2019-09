Home

Trofeo delle Regioni, il Canoa Club Livorno domina a Caldonazzo

10 settembre 2019

La Società di Stagno, grande protagonista a Caldonazzo, con i propri Atleti, sia in occasione del Trofeo delle Regioni, che per la Finale Canoa Giovani 2019.

Stagno – Dal 30 Agosto al 1 Settembre, presso il Lago di Caldonazzo, si sono svolti il Trofeo delle Regioni e le Finali Nazionali Canoa Giovani 2019. La manifestazione, ha inizio il venerdì con la consueta sfilata di tutte le Delegazioni Regionali e Società Italiane per le vie di Caldonazzo, conclusasi con la tradizionale accensione del Bracere che segnala l’inizio delle Competizioni. La Società Verde/Nera di Stagno, presente in Trentino con 15 Atleti, di cui 11 selezionati per rappresentare la Toscana, Arzelà Fabio– Freschi Tommaso – DelGratta Sara – Penco Francesco – Ambrosini Cristian – Moneta Matteo – Reccanello Niccolò – DallaValle Alessandro – Bacci Vittoria – Guerrieri Bianca – Del Gratta Marta, che uniti a Bendilelli Yuri – Rofi Francesco – Conti Matilde – Freschi Alessandro disputeranno anche le Finali Canoa Giovani, seguiti dall’Allenatore Pellegrini Ilenia, dal collaboratore Breschi Massimo, coordinati dal DT Gianluca Mancini.

Il sabato al mattino si sono disputate le gare valevoli per i 2000 mt del Meeting delle Regioni, dove gli Atleti Stagnini hanno portato in alto l’onore della Toscana aggiudicandosi le gare del K4 Allievi Maschile con Moneta – Ambrosini – DallaValle – Reccanello, K2 Allieve Femminile con Bacci – Guerrieri, K1 Cadetti Maschile con Arzelà, nel K1 Cadette Femminile Del Gratta S. si piazzava seconda. Nel pomeriggio sempre per il trofeo delle Regioni i nostri portacolori continuavano ad essere assoluti protagonisti nella distanza Sprint dei 200 mt con i successi nel K2 Allieve Bacci – Guerrieri, K1 Cadetti Arzelà, K1 Allievi Ambrosini, Staffetta 4x Allieve con la nostra Del Gratta M., K2 Cadetti B con Arzelà, K4 Cadetti B con Freschi T., K4 Allievi Moneta – Ambrosini – DallaValle – Reccanello. Secondi posti per K2 Cadette B con Del Gratta S., K1 Cadetti A Penco , K1 Cadette B Del Gratta S.. Questi risultati, hanno contribuito a far salire la Toscana sul terzo gradino del podio del Trofeo delle Regioni, cosa che non accadeva da diversi anni, 1° Friuli 650 p. 2° Lazio 649 p. 3° Toscana 481 p.

Per la Finale Canoa Giovani sulla distanza dei 2000 mt grande successo per Freschi Tommaso K1 Cadetti B, da rilevare le ottime gare di Rofi K1 Allievi B 6° classificato, e di Conti K1 Allieve B 11^ al debutto assoluto in Canoa, ed alla bella prova di Bendinelli K1 Cadetti B sempre più in crescita.

Nelle gare di Velocità pura dei 200 mt., vittorie per Arzelà Fabio K1 Cadetti B, K4 Allieve Bacci – Guerrieri – DelGratta – Conti, Ambrosini Cristian K1 Allievi B, k4 Allievi Moneta – Ambrosini – DallaValle – Reccanello, Penco K1 Cadetti A, Bacci K1 Allieve B, Staffetta 4x Allievi con Moneta – DallaValle – Rofi – Reccanello, Staffetta K1/K2 Allieve B con Guerrieri – DelGratta – Conti. Secondi posti per Freschi T. K1 Cadetti B, K2 Cadetti B con Freschi T.– Arzelà, K1 Cadette B Del Gratta S, e per finire nel K1 Allievi A (i più piccoli) Freschi A.. Buona la Prova di Bendinelli K1 Cadetti B che giungeva ottavo.

Tali risultati hanno permesso al Canoa Club Livorno di piazzarsi al 10 posto assoluto, nella Classifica per Società (prima Società Toscana).

Massima la soddisfazione nella Sede Stagnina da parte di tutto lo staff dirigenziale capitanato dal Presidente Pagni Alessandro, che invita tutti gli interessati a recarsi presso la sede di Stagno, in occasione delle due giornate Open Day di prova, che si terranno Domenica 15 e 22 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.