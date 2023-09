Home

Trofeo Gatto, il Don Bosco cede all’US Livorno

23 Settembre 2023

Livorno 23 settembre 2023

La Toscana Food Don Bosco gioca un ottimo match, nella finale per 3° e 4° posto al prestigioso “Trofeo Gatto”, ma alla fine deve cedere all’US Livorno, una delle squadre più attrezzate del neonato campionato di Serie C.

La compagine guidata da coach Barilla parte con la giusta intensità, tenendo alti i ritmi del match, con qualche sbavatura di troppo in difesa, come raccontano i 27 punti subiti nel primo quarto, tenendo il punteggio in equilibrio fino all’intervallo lungo, al quale le due squadre vanno appaiate a quota 44.

Al rientro dagli spogliatoi l’US è bravo ad abbassare i ritmi, sporcando nel contempo i meccanismi rossoblu ed all’ultima pausa il tabellone del “PalaCosmelli” recita +8 per la truppa di Marco Mori.

Nel periodo finale la Toscana Food non si arrende e si gioca la partita fino alla sirena finale, che vede l’US prevalere per 84-73.

Al di là della sconfitta, una buona prestazione della Toscana Food, come sottolineato, nel dopo gara, da coach Barilla:

“Abbiamo giocato una buonissima partita, a parte qualche distrazione di troppo in difesa nel primo quarto, quando abbiamo incassato la bellezza di 27 punti, complice anche il gran ritmo che abbiamo impresso alla partita.

Dopo l’intervallo, loro sono stati bravi a rallentare i ritmi del match, e noi non siamo riusciti ad imporre le nostre caratteristiche; questo ci è costato un break che poi ha di fatto deciso la partita, anche se nel quarto periodo siamo riusciti ad avvicinarci. In generale, è stato un torneo importantissimo, che abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento contro squadre molto forti, ben consapevoli che abbiamo ancora molto da lavorare e lo faremo nei giorni che mancano all’avvio del campionato”.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 73 – 84

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Di Sacco 12, Deri 21, Crocetta, Balestri 4, Giachetti 12, Lamperi 7, Baroni, Ciano 8, Bandini 4, Tartamella 1. All. Francesco Barilla, ass. Alex Blanco e Nico Nannicini

Parziali: 25-27; 44-44; 56-64; 73-84

