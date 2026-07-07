Trofeo Italia di judo, Federico Cappagli conquista il podio
Livorno 7 luglio 2026
Grande soddisfazione per il Kodokan Livorno 1990
Splendido risultato al Trofeo Italia di Judo disputato in Campania: Federico Cappagli conquista il 1° posto nella categoria Master M4 -90 kg, confermandosi protagonista sul tatami con una prestazione di grande valore.
Un successo che riempie d’orgoglio tutta la società e, in particolare, il Maestro Luca Aiello, il cui costante impegno e la passione trasmessa agli atleti continuano a portare importanti risultati.
Complimenti a Federico per questo prestigioso traguardo e a tutto il team del Kodokan Livorno 1990. Avanti così… grande Chico!
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